Dança londrinense é destaque em Noite de Gala no Teatro Ouro Verde

Reconhecidos pela qualidade de suas produções, o Ballet de Londrina e a Escola Municipal de Dança apresentam-se pela primeira vez juntos em um programa com coreografias contemporâneas desenvolvidas nos últimos anos na Funcart.





A chamada “Noite de Gala Contemporânea” ocupará o palco do Teatro Ouro Verde neste domingo (28), às 19 horas, com ingressos a R$ 20 e R$ 10 (meia-entrada). A classificação indicativa é livre e os bilhetes podem ser adquiridos no próprio Teatro ou, antecipadamente, pelo Sympla.

Alunos da escola e bailarinos já formados que continuam suas pesquisas na Funcart revezam-se em sete números, entre solos e conjuntos, dirigidos pelos coreógrafos Claudio de Souza, Marciano Boletti e Thayná Rodrigues.





A coordenação da Escola Municipal de Dança é de Luciana Lupi. No encerramento do programa, os dez bailarinos do Ballet de Londrina, apresentam na íntegra o espetáculo “Bora!”, criado em 2022 pelo célebre diretor goiano Henrique Rodovalho, e que, pela primeira vez, levou a companhia oficial da cidade a duas indicação ao Prêmio APCA (2023, nas categorias Elenco e Coreografia).





