De casa cheia, Banda Jovem Dionísio faz show energético em Londrina

Apesar de recente, o público cantava em uníssono cada canção, até ir ao delírio com as mais conhecidas, como “Acorda Pedrinho” e “to bem”. Esta última estourou nas redes sociais em junho, ao virar a trilha sonora preferida de internautas que gravavam o próprio visual ao som do trecho: “Aaaah, cê reparou que eu me arrumei? Ah, tô bonitinho”.

O repertório trouxe os hits indispensáveis que consolidaram o grupo curitibano em apenas cinco anos de carreira e faixas do segundo álbum, “Ontem Eu Tinha Certeza (Hoje Eu Tenho Mais)”, lançado em maio deste ano.

O segundo show da banda Jovem Dionísio em Londrina foi marcado por casa cheia, fãs ansiosos e energia de sobra. Os meninos hidratados, como são conhecidos, se apresentaram na noite de domingo (4), no Vitrola Bar, durante a “Cadeiraria Tour”.





Do palco, Bernardo Pasquali (vocal), Rafael Mendes (guitarra), Gustavo Karam (baixo), Bernardo Hey (teclado) e Gabriel Mendes (bateria) esbanjaram simpatia, talento e descontração. Quem do público não sabia a letra de cor, rapidamente aprendia e soltava a voz com a banda.





Para a FOLHA, os músicos compartilharam as emoções antes do show e deram detalhes dos bastidores da criação do novo álbum e da turnê que rodará o Brasil nos próximos meses.





Leia a entrevista completa na FOLHA DE LONDRINA: