Defesa Civil de Londrina alerta população sobre temporais

Com a previsão de chuvas volumosas e intensas para os próximos dias na cidade de Londrina, a Defesa Civil divulgou que existe a possibilidade de deslocamento de lama para vias públicas, pontos de alagamento e quedas de árvores. A previsão é de que o acumulado de chuva entre quinta (16) e terça-feira (21) seja de superior a 120 milímetros, segundo informações do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Segundo a nota, as secretarias de Obras e do Ambiente estão mobilizadas para fazer a limpeza das vias e a remoção de árvores caídas, já que a umidade excessiva encharca o solo e aumenta o risco de quedas, principalmente daquelas com raízes superficiais. A pasta deve seguir monitorando o cenário meteorológico. Apenas no sábado (18), é esperado que Londrina receba 50 milímetros de chuva entre a tarde o início da noite.





Em caso de necessidade, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil através do 199 e do 153.