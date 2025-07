Defesa Civil inaugura sede em Londrina e vai apoiar a 40 municípios

A Defesa Civil Estadual inaugurou nesta quinta-feira (10) a sede do 3º Núcleo de Atuação Regional (NAR) de Londrina, no Norte do Paraná. A estrutura está localizada na Avenida Maringá, bairro Campo Belo, local estratégico para o atendimento aos 40 municípios incluídos na área de atuação do NAR.





Os Núcleos de Atuação Regional (NAR) são estruturas da Coordenadoria Estadual da Defesa Civil que atuam como braços operacionais órgão, apoiando os municípios em ações de prevenção, resposta e recuperação em situações de desastres. Eles funcionam em parceria com as Coordenadorias Regionais de Proteção e Defesa Civil, ligadas ao Corpo de Bombeiros Militar, e oferecem suporte técnico, capacitações e treinamentos para as comunidades.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Assim como os demais, o NAR Londrina será um espaço onde os municípios poderão receber orientações e capacitações. “A nova sede representa um avanço na integração entre Estado e municípios, garantindo mais segurança e agilidade no atendimento à população”, disse o coordenador estadual da Defesa Civil, coronel Fernando Schunig, na solenidade de inauguração.





Segundo ele, a estrutura tem como objetivo principal aproximar as ações do órgão estadual dos municípios que fazem parte do NAR Londrina. “A atuação imediata de equipes mais próximas fortalece a integração entre os órgãos que compõem o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. É uma importante parceria que ocorre entre o Governo do Estado e os municípios”, afirmou Schunig.

Publicidade





A criação dos Núcleos Regionais foi um importante passo para intensificar a presença da Defesa Civil no Estado, estando mais próxima para orientar e fortalecer as estruturas municipais. O NAR de Londrina poderá servir, também, como base para a gestão de desastres, caso muitos municípios a região sofram com alguma adversidade ao mesmo tempo.





Para a chefe da Regional da Casa Civil em Londrina, Sandra Moya, a nova sede é fundamental para que organizar toda a estrutura necessária para atuar nos municípios da região. “A Defesa Civil poderá realizar um trabalho cada vez melhor, ficando próxima dos prefeitos e, principalmente, da população que necessita”, disse Sandra.

Publicidade





O comandante do 2º Comando Regional do Corpo de Bombeiros Militar, Clodomir João Marafigo, reforçou a importância da estruturação da defesa civil para dar suporte aos municípios. “Acompanhei o desenvolvimento do sistema desde a criação das primeiras estruturas regionais e vejo que essa evolução traz benefícios para a defesa civil, especialmente nas ações de prevenção”, afirmou.





Publicidade

BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.