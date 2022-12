Defesa Civil participa de treinamento de resgate a vítimas em shopping da região norte

Agentes da Compdec (Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, da Secretaria Municipal de Dfesa Social, participaram de uma simulação de resgate e evacuação de um shopping da zona norte da cidade, na manhã de domingo (4).





O evento foi realizado pela equipe de gestão de segurança do shopping e teve aproximadamente 1h de duração. Esteve presente ainda o representante da Divisão Regional da Defesa Civil Estadual, 1º Tenente do Corpo de Bombeiros Tiago Justino.

Publicidade

Publicidade





Nos períodos de normalidade, a Defesa Civil trabalha com duas principais formas de atuação, a preventiva e a preparativa. Na manhã de ontem (4), os agentes auxiliaram as pessoas envolvidas na simulação – que serve como treinamento – a fim de identificar possíveis pontos que podem ser aprimorados para melhor atender uma eventual situação real.





Durante o treinamento os brigadistas do shopping e demais servidores envolvidos simularam o resgate de três vítimas. A primeira havia sofrido uma parada respiratória em um restaurante, a segunda caiu de um brinquedo e sofreu fratura exposta e a terceira estava trancada no banheiro. Ao final da simulação a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros fizeram algumas ponderações para que as pessoas envolvidas possam buscar o aprimoramento do trabalho no futuro.





De acordo com Joseval Charnoski, gestor de segurança do shopping, a ideia do treino é garantir uma ação precisa em caso de real necessidade. “A participação da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros é muito importante. Estamos retomando esses treinamentos porque a hora de errar é agora. Temos que estar preparados para não errar caso aconteça alguma situação real. Vamos fazer um levantamento de tudo que precisa ser melhorado para que ano que vem possamos realizar novos treinamentos”, pontuou.





Em eventos como esse, a Defesa Civil tem como objetivo avaliar as ações de segurança, diretrizes e protocolos a serem observados em caso de emergência. Em uma situação real, os integrantes da coordenadoria são os responsáveis por pensar nas medidas que deverão amenizar efeitos colaterais, bem como acionar os demais órgãos de segurança pública, entre outras secretarias.