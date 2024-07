Delegacia Cidadã de Londrina é inaugurada oficialmente na região oeste

Em uma cerimônia com autoridades das forças de segurança e da política, a Delegacia Cidadã de Londrina foi oficialmente inaugurada nesta quinta-feira (11). O prédio de 1,7 mil metros quadrados foi construído na avenida Luigi Amorese, próximo ao Terminal da Zona Oeste, e custou cerca de R$ 9,7 milhões. A obra foi entregue no mês passado, com quatro meses de atraso em relação ao prazo inicial que havia sido previsto.





O imóvel vai abrigar toda a estrutura da 10ª Subdivisão Policial, que hoje está num local alugado na rua São Pedro, na zona oeste. Serão transferidas para o novo endereço as quatro unidades operacionais, a sede em si da 10ª Subdivisão, a delegacia de Furtos e Roubos, o 6º Distrito Policial – que cuida dos crimes da zona rural -, a delegacia de Furtos e Roubos de Veículos e também o Instituto de Identificação, que atualmente funciona na rua Guaporé.

A expectativa é que a partir do dia 22 de julho a Delegacia Cidadã passe a atender. Nos próximos dias será feita a mudança. “É uma delegacia moderna, com bastante espaço, acessibilidade. Tem a preocupação com as pessoas que têm dificuldade em locomoção, por isso, temos piso tátil, salas específicas para atendimento de vítimas. Todo esse conjunto de fatores faz com que essas pessoas que apresentam uma certa vulnerabilidade, não só elas, mas também o cidadão comum, possam ser melhor atendidas”, destacou o delegado-chefe da 10ª Subdivisão Policial, Fernando Amarantino Ribeiro.





O prédio tem algumas celas para custódia provisória de presos, quando necessário colher depoimentos, e 11 salas de atendimento exclusivo, em que a vítima não terá qualquer tipo de contato com o agressor, por exemplo, no caso das mulheres vítimas de violência. “Foi tudo planejado para dar conforto às pessoas num momento difícil, que é quando elas passam por um crime. Está sendo feita agora a transição”, afirmou o coronel Hudson Teixeira, secretário de Estado da Segurança Pública.