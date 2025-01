Dengue em Londrina diminui nos distritos de Maravilha e Warta e aumenta no Novo Amparo

Em novo boletim epidemiológico divulgado pela SMS (Secretaria Municipal de Saúde) de Londrina, aponta que a incidência de casos de dengue é crescente no Novo Amparo, zona norte. Entretanto, o levantamento mostra que houve redução nas regiões que apresentaram aumento de casos na semana anterior (distritos de Maravilha e Warta), na zona rural.





Ao todo, o boletim aponta que, do início do ano até o momento, foram registradas 1.121 notificações relacionadas à doença, das quais 96 foram confirmadas e 286 descartadas. Outros 739 casos seguem em análise e não houve óbitos. Até o momento, não há notificações relacionadas à chikungunya em 2025.

AS AÇÕES DE COMBATE A DOENÇA SE INTENSIFICARAM





O gerente de Vigilância Ambiental da SMS, Nino Ribas, atribui a redução dos casos na Warta e em Maravilha ao resultado das ações intensificadas pelas equipes de Endemias. Com relação ao bairro Novo Amparo, onde há incidência crescente de casos nesta semana, Ribas informou que as equipes já iniciaram atividades na região. “Os agentes de Endemias estão fazendo inspeções domiciliares, eliminação de criadouros e ações educativas, com o objetivo de reduzir rapidamente a incidência e controlar o avanço da doença”, disse.

Segundo Ribas, o controle vetorial da dengue é realizado de forma estratégica, com base no mapeamento semanal das notificações de casos. “A análise epidemiológica contínua permite o monitoramento da situação da dengue no território, identificando áreas de risco, padrões de transmissão e a eficácia das intervenções. Com base nessas informações, as ações são ajustadas e intensificadas, garantindo uma resposta mais eficiente e o controle da doença”, detalhou.





As ações incluem: visitas em imóveis, para identificar e eliminar potenciais criadouros do mosquito Aedes aegypti; atividades educativas, de conscientização em escolas, comunidades e outros espaços públicos; aplicação de inseticidas, utilizada de forma estratégica e criteriosa, seguindo as diretrizes do Ministério da Saúde e as recomendações da OMS (Organização Mundial da Saúde); instalação e monitoramento de armadilhas para captura de ovos do mosquitos Aedes aegypti; utilização de métodos de controle biológico, como a aplicação de BTI (Bacillus thuringiensis israelensis), uma bactéria que age como larvicida; e integração com outros setores da administração pública, como limpeza urbana, obras e educação, para intensificar as ações de prevenção e controle da dengue.

O gerente de Vigilância Ambiental da SMS frisou que a dengue é uma doença séria, transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti, e que melhor forma de combatê-la é eliminar os criadouros do mosquito e se proteger da picada. “Uma informação importante é que o mosquito da dengue prefere viver perto das pessoas, dentro ou ao redor de nossas casas. Por isso, os cuidados devem ser redobrados em nossos próprios domicílios e locais de trabalho. O Aedes aegypti se adaptou muito bem ao ambiente urbano. Ele encontra abrigo e locais para depositar seus ovos em recipientes que acumulam água limpa, justamente nos locais onde vivemos. Além disso, as fêmeas precisam de sangue humano para o desenvolvimento dos ovos, o que as atrai para perto das pessoas”, informou.





Dique Dengue





A Secretaria Municipal de Saúde disponibiliza o Disque Dengue, por meio do número gratuito 0800-400-1893, para que a população possa fazer denúncias de imóveis ou áreas suspeitas de terem focos do mosquito Aedes aegypti, como terrenos baldios ou ambientes que possam facilitar a proliferação do vetor. As denúncias podem ser feitas de segunda a sexta, das 8 às 17 horas. Também é possível denunciar por meio do endereço eletrônico https://sisvas.londrina.pr.gov.br/index.php/denuncias .





