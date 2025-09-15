Deputados Federais debatem projetos considerados prioritários para Londrina

Quatro deputados federais com base em Londrina participaram, na manhã desta segunda-feira (15), de um encontro promovido pelo Núcleo de Desenvolvimento Empresarial de Londrina, na sede da Acil (Associação Comercial e Industrial de Londrina). Filipe Barros (PL), Lenir de Assis (PT), Luísa Canziani (PSD) e Luiz Carlos Hauly (Podemos) debateram com representantes da sociedade civil projetos considerados prioritários para o município.





Entre os temas discutidos estavam a revitalização do centro da cidade e a conclusão do Teatro Municipal. A presidente da Acil, Vera Antunes, destacou que o objetivo do encontro é buscar soluções em conjunto com a classe política. “A gente espera que os nossos deputados nos ajudem junto ao governo federal, seja com emendas parlamentares, recursos federais ou outras articulações. Londrina precisa dessa reestruturação em infraestrutura para avançar no desenvolvimento”, afirmou durante entrevista coletiva.





Calçadão





A presidente da Acil anunciou a conclusão do projeto de revitalização do trecho 5 do Calçadão de Londrina, na quadra que abriga o Teatro Ouro Verde. A revitalização completa da área, que inclui enterramento dos fios de energia, deve custar R$ 30 milhões, investimento municipal em parceria com o governo do Estado. Vera Antunes destacou os ganhos com a revitalização, principalmente com a retirada da fiação sobre os postes, que segundo ela confere uma estética “horrível”.





Para Luísa Canziani, a união da sociedade civil organizada e da bancada federal pode impulsionar resultados. “É um momento muito importante, em que a liderança da Acil se reúne com a nossa bancada federal para discutir prioridades. A atuação dos líderes políticos pode, sem dúvida, impulsionar o desenvolvimento da nossa cidade”, declarou.

Sobre a revitalização do Calçadão, ela cita as tratativas com o governo do Estado. “Existe uma sinalização e essa disposição do governador em nos ajudar, o que nos deixa muito entusiasmados e motivados. Ao lado da prefeitura, estamos fazendo os ajustes necessários no projeto, conforme solicitado pelo governo do Estado, para que o investimento possa se concretizar.”

Centro





A necessidade da revitalização do centro da cidade foi um dos assuntos prioritários. O deputado Luiz Carlos Hauly defendeu a necessidade de investimentos para tornar a área central mais atrativa. “O foco central para mim é a revitalização do centro. Isso traz negócios, traz riqueza. Sugeri aqui a criação de um grande estacionamento na praça central, com banheiros limpos e locais de abrigo contra chuva e sol. Esse conforto é o que atrai as pessoas ao shopping e precisa estar disponível também no centro”, disse.





Na mesma linha, Filipe Barros ressaltou a importância da coordenação de esforços para viabilizar as obras. “A ressignificação do centro é importantíssima. Londrina não pode ficar para trás. É preciso um planejamento claro de execução, definir etapas e responsabilidades, e a partir disso cobrar que o processo avance”, afirmou.







