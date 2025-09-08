Desfile de 7 de setembro reuniu cerca de 6 mil participantes em Londrina

O desfile de sete de setembro em Londrina, na avenida Leste-Oeste, contou com a participação de cerca de 6 mil pessoas, divididas em 76 grupos, entre eles unidades de ensino, forças de segurança, militares, organizações e entidades da sociedade civil. Entre as autoridades presentes, o prefeito Tiago Amaral.
Com início às 9h, o desfile cívico-militar-cultural teve uma novidade, a participação do 30º Batalhão de Infantaria Mecanizada de Apucarana, que trouxe para Londrina 30 militares e quatro Viaturas de Transporte de Pessoal (VBTP) Guarani.
