Distrito de Guairacá, em Londrina, pode sofrer falta d'água devido a desligamento de energia

Homem é preso por estupro, perseguição e outros crimes em Arapongas

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) prendeu nesta segunda-feira (31), um homem, de 51 anos, investigado por estupro, perseguição que teriam sido praticados contra uma mulher em Arapongas, no Norte do Estado. Ele também estava foragido por feminicídio.