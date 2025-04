Dez de Dezembro deve ser liberada nesta sexta, diz Prefeitura de Londrina

O trecho de asfalto da avenida Dez de Dezembro deverá ser liberado na manhã desta sexta-feira (11) pela Secretaria Municipal de Obras de Londrina. O local está passando por um recape, onde foi preciso retirar uma camada de sete centímetros do asfalto, após o derramamento de combustível do caminhão-tanque envolvido em um acidente com um carro no último sábado (5).





Na manhã da última segunda-feira (7), a via precisou ser totalmente interditada, no sentido Sul-Norte, para que o asfalto do trecho, danificado possa ser refeito.

Os motoristas estão usando o desvio feito entre a avenida Inglaterra e a avenida Europa.





A Secretaria Municipal de Obras informou que a empresa responsável pelo serviço por parte da seguradora do caminhão envolvido no acidente vai dar início ao serviço de restauro da pista.





Os agentes de trânsito da CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) fazem a segurança do fluxo de veículos em todo o trecho, especialmente nos horários de pico.





