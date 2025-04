Dezenove bares de Londrina concorrem ao prêmio Comida di Buteco

Pelo terceiro ano, Londrina integra o concurso nacional "Comida di Buteco". Nesta edição, com um gostinho especial: o evento comemora 25 anos e confirma o prazer que um bom petisco representa.





Em andamento desde meados de abril, o evento segue até 4 de maio. Em Londrina, 19 bares participam da competição que irá eleger o melhor estabelecimento por meio do voto do público - e de jurados especialmente convidados.

Durante o período da competição, quem visitar os estabelecimentos poderá dar notas de 1 a 10 referentes ao atendimento, temperatura da bebida, higiene e petisco. Neste ano, 50 municípios de norte a sul do País participam do circuito onde o público é convidado a escolher o melhor buteco do Brasil.





Na somatória, os petiscos que têm valor fixo de R$ 35, são o carro-chefe com 70% do peso total. As demais categorias somam 10% cada uma. O voto do público vale 50%, e dos jurados 50%. No estado do Paraná, além de Londrina, participam as cidades de Maringá e Curitiba.

PETISCAR E VOTAR, É SÓ COMEÇAR





Com o tema “Paixão pelo buteco", o Comida di Buteco tem como objetivo promover e valorizar o buteco, empreendimento que envolve o trabalho de famílias, muitas delas durante gerações, passando a tradição de receitas, aquele atendimento especial e muitas histórias que moram em nossas memórias afetivas.

O Comida di Buteco nasceu há 25 anos, em Belo Horizonte (MG), na extinta Rádio Geraes FM, com objetivo de resgatar butecos familiares e a cozinha raiz. Nesta 25ª edição da competição, participam cerca de 1.200 bares de todo o país. A cada ano, 20% da base de butecos participantes são renovados, oxigenando o roteiro e mantendo a competitividade sempre animada.





