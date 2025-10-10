Dia da Padroeira: veja a programação religiosa em Londrina

Já está tudo pronto para o Dia da Padroeira, que será celebrado em 12 de outubro, feriado nacional, no Santuário de Nossa Senhora Aparecida, localizado na Rua Grajaú, 257, Vila Nova (Região Central). Serão sete missas, uma bênção das crianças, procissão e coroação da imagem da padroeira. A tradicional programação recebe anualmente mais de 40 mil pessoas ao longo do dia entre todas as atividades.

A partir das 4h de domingo (12) já começa a fila de fieis para participarem da primeira missa às 5h, além de diversos romeiros e peregrinos que chegam ao longo do dia, seja de ônibus ou a pé.

Publicidade

Publicidade





“Este Santuário dedicado à Mãe Padroeira está cada vez mais recebendo romeiros e peregrinos de todo o Paraná, do interior de São Paulo e de outros estados brasileiros, que vêm a Londrina e aproveitam para participar de nossas atividades. O público já pede que a gente realize mais missas e celebrações para atender ao grande número de pessoas”, afirma o padre Rodolfo Trisltz, pároco e reitor do Santuário.

Publicidade





Missas o dia todo





Publicidade

Estão programadas missas às 5h, 7h, 9h, 10h30, 13h30, 15h e 17h. Às 12h haverá a consagração das crianças, considerando que no dia 12 de outubro também é celebrado o Dia das Crianças. Após a missa das 17h haverá a tradicional procissão pelas ruas da Vila Nova, seguida da coroação de Nossa Senhora, que inicia tão logo a procissão chega ao Santuário, entre 19h30 e 20h.





Durante a Festa da Padroeira, funciona a praça de alimentação o tempo todo, com diversas opções de salgados e outras comidas, além de água, suco e refrigerante. No bazar, também serão vendidos pipoca e sorvete, além dos objetos religiosos de devoção.

Publicidade





Ao longo do dia, padres e diáconos abençoarão os objetos dos peregrinos, no estande da Setu (Secretaria Estadual de Turismo). Também estará aberta a Sala de Promessas para quem quiser deixar algum objeto que represente uma cura ou graça, além do velário, onde as pessoas poderão comprar velas e acendê-las em intercessão.

Publicidade





Outras paróquias

Publicidade





Além do Santuário na Vila Nova, outras paróquias de Londrina terão programação especial para homenagear Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil.

Publicidade





A Paróquia Nossa Senhora do Carmo - Ouro Branco realizará a Benção dos Doentes, na missa de sábado (11), às 17 horas. No domingo (12), haverá uma carreata com a imagem de Nossa Senhora Aparecida após a missa das 9 horas. O endereço é Rua Deputado Agnaldo Pereira, 500, Jardim Monte Belo.





Na Catedral Metropolitana, as missas de domingo acontecerão às 8h, 10h30 e às 18 horas.

Já na Paróquia Sagrados Corações, na Rua Mato Grosso esquina com J.K., domingo, às 19 horas, acontecerá missa com encenação da pesca da imagem e coroação de Nossa Senhora.





Foto: Divulgação

Na Paróquia Nossa Senhora de Nazaré, a missa e a Procissão Luminosa acontecerão a partir das 18 horas de domingo. O endereço é Rua Aurélio Buarque de Holanda, 456.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato





Haverá celebração especial também na Capela Nossa Senhora Aparecida, na Rua Sebastião Joaquim da Silva, 94, no Conjunto Maria Cecília (Zona Norte). Domingo, às 9 horas, os fiéis sairão da igreja em procissão até a avenida Saul Elkind, onde a missa será celebrada às 10 horas, ao lado do Móveis Brasília.



