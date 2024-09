Dia da Sergipe movimenta o centro de Londrina com serviços e entretenimento

Um dos pontos mais importantes para o comércio de rua de Londrina, a Rua Sergipe é, para muitos, um dos símbolos de Londrina, seja pelo movimento intenso ou por sua variedade de lojas e serviços. Em sua 13ª edição, o Dia da Sergipe já está no calendário oficial de Londrina e do Paraná, oferecendo diversas opções de serviços e entretenimento para a população. Neste sábado (14), o evento movimentou a região central da cidade.





Presidente da Acil (Associação Comercial e Industrial de Londrina), Angelo Pamplona explica que são mais de 70 entidades participando do evento, promovendo atividades culturais, sociais e recreativas, além da oferta de serviços, como aferição de pressão arterial e corte de cabelo. Sendo um dos maiores eventos de rua do Paraná, o Dia da Sergipe é uma forma de fortalecer o comércio da cidade. A expectativa é de que pelo menos 40 mil pessoas visitem o evento na Rua Sergipe, entre as ruas Pernambuco e Mato Grosso.

Coordenadora do Núcleo Rua Sergipe, Solange Ramalho aponta que é fundamental chamar a atenção para que as pessoas conheçam as lojas e os comércios que ficam na Rua Sergipe, assim como para aproveitarem todos os serviços que são ofertados gratuitamente. Além disso, segundo ela, a data faz com que muitos lojistas coloquem produtos em promoção, o que chama ainda mais atenção da clientela.







Esse é o caso de Jéssica Domingues, 31, proprietária de uma loja de roupas na Rua Sergipe. Com descontos que chegam a até 40%, ela enxerga a ação como uma oportunidade de melhorar as vendas. Há três anos no comércio de rua de Londrina, ela garante que o evento traz alegria para a via e ainda conquista e fideliza clientes. “Para nós, a experiência é maravilhosa e é um dia que aguardamos ansiosos para alavancar as vendas”, afirma.

Com diversas opções de peças na promoção, o trabalho começa bem antes, já que o “esquenta” é nas redes sociais para chamar atenção da clientela. Neste sábado, as plaquinhas reforçaram os valores promocionais. “O comércio conta muito com as promoções”, ressalta. Além disso, para aliviar o calor, os clientes também puderam sair com um picolé de brinde.