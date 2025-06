Dia dos Namorados anima os comerciantes do centro de Londrina

Conhecida por ser a data comemorativa mais romântica de todas, o Dia dos Namorados, celebrado na próxima quinta-feira (12), foi o responsável por enfeitar prateleiras e vitrines na tradicional cor que representa o amor e a paixão: o vermelho. Neste sábado (07), no centro de Londrina, os comerciantes apostam em uma decoração chamativa e em promoções especiais, além de produtos de qualidade e que seguem as tendências do momento.





Tudo isso, segundo eles, é para atrair a clientela que deseja presentear a parceira ou parceiro. Gerente de uma loja de roupas, Sheila Simeão, 48, garante que toda a coleção de inverno está exposta nas araras, tanto feminino quanto masculina, para que os namorados possam escolher os presentes. Aliada à data, a frente fria da semana passada e os dias mais frios estão trazendo uma alta expectativa para as vendas nos próximos dias. “Nós estamos esperançosos e cheios de ofertas e promoções”, explica.

Ela destaca que essa é uma estratégia para conquistar os clientes, já que muitos estão “ariscos” e preferindo dar aquela segurada no bolso para não comprometer o orçamento. Para ela, apesar de esse ser um ano das ‘lembrancinhas’, a maioria está comprando. Ela cita o exemplo das jaquetas de frio, com preços a partir de R$ 99,99 e que estão saindo muito nesses últimos dias. “Tem para todos os bolsos e gostos”, afirma, relatando que os valores gastos com presentes chegam até uns R$ 250.





Deixam para a última hora

Como muitos deixam para comprar na última hora, o comércio de rua de Londrina vai estar de portas abertas até às 21h na próxima quarta-feira (11), véspera do Dia dos Namorados. “A gente sempre se prepara para esses últimos dias porque tem sempre aquele movimento”, adianta, orientando os clientes a comprarem antes para evitar filas e lojas cheias. E foi isso que o pintor João de Almeida, 38, fez: garantiu um presente para a ‘eterna namorada’ já neste sábado. “Depois fica tudo muito cheio”, conta.





Questionado sobre o presente, ele disse que não contaria para não estragar a surpresa, mas adianta que é um sapato que a esposa estava querendo há algum tempo. “Eu acho que ela vai gostar”, admite.

Encarregada em uma loja de utilidades na Rua Sergipe, Josiane Andrade, 36, é enfática ao afirmar que o brasileiro gosta de deixar tudo para a última hora. Na loja que ela coordena, as compras para o data comemorativa ainda estão fracas, mas a expectativa é de melhorar na próxima semana.





Cestas e jantares

Em relação às opções de presente, neste ano eles optaram por investir em caixas decorativas sobre a data, assim como em ursos de pelúcia, para que os namorados possam montar cestas especiais. Além disso, a loja também conta com pratos, taças e enfeites temáticos para quem prefere transformar o dia em um jantar mais romântico.





Apesar das opções, ela adianta que os presentes não estão passando muito dos R$ 70, valor que costumava ser mais elevado em anos anteriores. “A gente está tentando, montamos kits, colocamos uma decoração na vitrine para chamar atenção e dar uma melhorada, mas o pessoal está segurando bastante”, lamenta.

Paranaenses vão presentear

De acordo com uma sondagem feita pela Fecomércio/PR ( Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná) e pelo Sebrae/PR (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), 39,4% dos paranaenses pretendem presentear no Dia dos Namorados. Na região Norte do estado, o percentual é um pouco menor, na casa dos 37,2%.

O coordenador de Desenvolvimento Empresarial da Fecomércio PR, Rodrigo Schmidt, avalia que a data continua sendo uma oportunidade relevante para o varejo paranaense.





“O comércio de rua mantém sua força no Paraná, sendo o local preferido para aquisição dos presentes no Dia dos Namorados, superando o comércio eletrônico. Pela projeção, roupas, bolsas e calçados serão os itens mais presenteados. As aquisições à vista serão as formas mais utilizadas de pagamento, sendo que a qualidade do produto é o fator preponderante para decidir a compra. Espera-se uma grande movimentação nas lojas e shoppings de todo o estado para a compra de presentes, principalmente na semana que antecede a comemoração”, pontua.

Valor e presente

Neste ano, o tíquete médio de compras no Paraná será de R$ 197,53. Na região Norte, no entanto, o valor será inferior à média estadual, com expectativa de gasto de R$ 193,06. Esta é a única região pesquisada onde a diferença dos tíquetes médios entre os gêneros é pequena, sendo R$ 191,67 entre as mulheres e de R$ 194,17 entre os homens.





A principal escolha para agradar a pessoa amada na região Norte são roupas, bolsas e calçados, escolhidos por 56,1% dos entrevistados. Em seguida estão perfumes e cosméticos (28,1%), jantar (14%) e joias, bijuterias e outros acessórios (12,3%). Um professor, que pediu para não ser identificado pela reportagem, estava de olho em um colar em uma vitrine. Para ele, essa é uma opção de presente certeira para a namorada, já que ela adora acessórios. “Pelos menos não tem erro”, garante.





Memória afetiva

Presidente da Acil (Associação Comercial e Industrial de Londrina), Vera Antunes reforça a expectativa positiva do comércio com a chegada do Dia dos Namorados, ainda mais com os dias mais frios, o que, na visão dela, ajuda a “aquecer o coração”. Para ela, o inverno favorece e incentiva que os namorados comprem presentes relacionados com o clima, como roupas ou sapatos mais quentinhos, assim como um jantar para dois.





Ela cita que 32% responderam à sondagem dizendo que não vão comprar presentes porque não têm um parceiro ou parceira. Por isso, ela garante que uma opção é presentear um amigo, já que no dia 20 de julho é celebrado o Dia do Amigo. Segundo ela, muito mais do que apenas um presente, o gesto é uma forma de criar memórias afetivas com quem se gosta.





Para este ano, o tíquete médio está na faixa dos R$ 193 na região, o que ela adianta que é um valor baixo, mas reforça que, mais importante do que o valor, é estar junto. Para ela, coisas simples, como uma caixa de bombons ou até mesmo um voucher para um corte ou tintura no cabelo ou para uma massagem são presentes que demonstram o sentimento e o carinho que a data celebra.





Antunes adianta que a data também é uma forma de valorizar o comércio local, já que a maioria ainda prefere comprar em lojas físicas.





Sapato não tem erro

Um dos presentes mais certeiros em qualquer ocasião, os sapatos são uma das principais opções para esta época do ano. Gerente de uma loja de calçados no Calçadão, Carlos Eduardo Ferreira, 45, garante que a expectativa é de um crescimento de 10% nas vendas neste ano em relação ao ano passado, já que o Dia das Mães, no mês, foi uma data muito boa para o comércio.





Na loja, ele reforça que a prioridade é no atendimento e na qualidade do produto, sendo que eles sempre optam pelo que é tendência no mercado. “A gente também capricha nas embalagens para agradar os namorados e namoradas”, explica.





“Sapato não tem erro, principalmente para as mulheres”, garante. Em relação aos valores, ele adianta que elas costumam comprar algum tênis de até uns R$ 250; já eles, para agradar, estão mais generosos, com presentes que chegam a R$ 450.