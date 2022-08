Dia dos Pais: Esquadrilha da Fumaça em Londrina neste domingo

A Esquadrilha da Fumaça vai se apresentar em Londrina, neste domingo (14), às 16h. A esquadrilha se apresentou na cidade pela última vez em 2019 na ExpoLondrina. O show, marcado para o Dia dos Pais, está na programação do Aviafest.

Essa é a segunda edição do Aviafest, que celebra o dia dos Aeronautas e do Aviador e conta com uma programação especial neste domingo no Aeroporto 14 Bis, no distrito da Warta.





O evento começou às 10h e segue até 18h com shows acrobáticos, voos panorâmicos, música ao vivo, DJ, Food Trucks e uma banda para encerrar. A entrada é gratuita. A organização pede a doação de 1 kg de alimento. Confira a programação abaixo: