Distribuidor de cédulas falsas é preso pela Polícia Federal em Londrina

A PF (Polícia Federal) prendeu em flagrante, na manhã desta segunda-feira (8), um morador de um condomínio residencial, na Zona Sul de Londrina, no momento em que recebia encomenda postal com diversas cédulas de dinheiro falsas.





Em razão do trabalho de investigação da PF, foi dado cumprimento ao mandado de busca na residência do suspeito. A encomenda continha 141 cédulas de R$ 50 e 250 cédulas de R$20, totalizando o valor de R$ 12.050 em cédulas falsas. Além disso, foi recolhido o telefone celular para ser analisado com o objetivo de identificar a participação de outras pessoas e a origem das cédulas.

O homem tem 25 anos de idade, é auxiliar de logística, não possui antecedentes criminais. Ele assumiu a responsabilidade pelas cédulas.





Após ser interrogado pela Polícia, o investigado foi encaminhado ao CIAC (Centro Integrado de Atendimento ao Cidadão), onde permanecerá à disposição da Justiça Federal e responderá pelo crime de comércio de moeda falsa, cuja pena pode chegar a 12 anos de reclusão e multa.

