Distrito da Warta recebe 2ª Festa Rural neste final de semana em Londrina

Neste sábado (7) e domingo (8), o Distrito da Warta receberá a 2ª Festa Rural, na Praça da igreja Matriz. O evento terá shows gratuitos todos os dias, além de praça de alimentação e atrações para toda a família. Confira abaixo a programação completa.





A edição especial do Festa e Cultura 2024 é em comemoração ao aniversário do Distrito da Warta e aos 90 anos de Londrina. Demais informações poderão ser consultadas no Instagram do evento .

PROGRAMAÇÃO





Sábado (7/12) - Das 12h às 22h

19h Abertura Oficial

19h30 Missa Campal com o Padre João de Almeida Verlingue

20h30 Vini Costta

21h30 Caio e Otávio

Domingo (8/12) - Das 11h às 21h





13h Momento Kids

15h30 Orquestra Londrinense de Viola Caipira

17h Léo Massaroto

18h Trio Modão Sertanejo

19h Bárbara Ferrari

19h45 Allan Oliveira