Londrina acumula dívida de R$ 750 milhões com o IPTU

Tido como uma das principais fontes de receita de Londrina, o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) acumula uma dívida de R$ 750 milhões, somando débitos lançados em 2025 e de exercícios anteriores. O número faz parte de um levantamento solicitado pela FOLHA à Secretaria Municipal da Fazenda, que busca formas de reduzir a inadimplência desse e de outros tributos na cidade.





Do montante total, R$ 521,7 milhões correspondem ao valor principal do imposto; R$ 7,2 milhões, a multas; e R$ 221,1 milhões, a juros. Há um saldo parcelado de anos anteriores no valor de R$ 82,2 milhões.

Em relação aos lançamentos de 2025, R$ 89,3 milhões estão parcelados e em dia, R$ 17,1 milhões estão em atraso e R$ 94,7 milhões já são considerados totalmente inadimplentes. O montante referente a anos anteriores soma R$ 466,7 milhões. A inadimplência do IPTU em Londrina beira a casa dos 27%.





"Na nossa avaliação, esse valor é fruto do formato de cobrança e, principalmente, da forma de relacionamento com o contribuinte que havia até então. Era um relacionamento distante. Você realmente só esperava os atos extremos, como execução fiscal e protesto, para se comunicar. Essa é a nossa leitura: a origem está na falta de proximidade com o contribuinte. É o que estamos buscando agora, com novas ferramentas de comunicação”, afirma o secretário municipal de Fazenda, Éder Pires. “É avisar que está vencido, que está sujeito a protesto. Esse contribuinte precisa ser lembrado ou, eventualmente, até incomodado dentro do ato da cobrança.”





