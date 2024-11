“Do arco e da Flecha ao Berimbau” é tema do “Quartas Criativas” desta quarta em Londrina

A edição do projeto ''Quartas Criativas: Entre Livros e Artes'' com o tema do livro ''Do arco e da Flecha ao Berimbau'' irá ocorrer nesta quarta-feira (13), na Biblioteca Especializada Infantil (Praça 1º de Maio, 110, Centro de Londrina), com duas sessões, uma às 09h30 e a outra às 14h30. A entrada é gratuita, sem restrições de idade e não é necessário fazer inscrição prévia.





A professora, pedagoga e responsável pelo projeto literário, Renata Suzue, fará a leitura do livro. Entre o público desta semana, já está confirmada a presença dos alunos do 2º ano do fundamental I da Escola Municipal Professora Geni Ferreira.

O livro desta semana foi escrito por Rui Rosa e ilustrado por Camilo Martins. Por meio das palavras e das ilustrações, os dois autores promovem uma viagem ao passado, há cerca de 30 mil anos, no tempo que o homem caçava com arco e flecha.





A ideia é explicar, de forma lúdica, como uma ferramenta de caça, aos poucos, deu origem aos instrumentos de corda, como o berimbau, usados na música. O texto busca mostrar como a cultura do passado, nesse caso vinda do continente africano, está ligada com a cultura hoje, no Brasil.

Após a leitura, a professora Renata Suzue inicia um momento de reflexão, discutindo sobre a mensagem do livro. “Toda partilha cultural faz com que o leitor, as crianças e os adultos possam refletir sobre o preconceito. Essa obra nos mostra como o racismo não faz sentido existir, uma vez que o Brasil é uma verdadeira colcha de retalhos de culturas diferentes”, explicou a pedagoga.





O projeto “Quartas Criativas: entre livros e arte” é realizado, desde 2022, pela SMC (Secretaria Municipal da Cultura), por meio da Diretoria de Bibliotecas. A iniciativa foi idealizada pela professora Renata Suzue Ogata, com o objetivo de oferecer oficinas criativas. Até o momento, o projeto é ofertado exclusivamente na Biblioteca Infantil.





