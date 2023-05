Dois anos de inovação e empreendedorismo: aniversário da coluna

Há dois anos esta coluna era criada com o propósito de abrir um espaço de análise e reflexão

sobre inovação e empreendedorismo, sobretudo a partir de uma visão mais estadual sobre o

tema, mas sem se limitar a isso.





Lá se vão mais de 100 textos neste período. Momento que pudemos tratar de vários assuntos

urgentes, relevantes e necessários na nossa região, no nosso estado, no Brasil e, por que não, no

mundo.

Gosto de escrever sobre inovação e empreendedorismo porque são temáticas que acredito muito

nelas. Verdadeiramente são os empreendedores que vão salvar o Brasil. Não me refiro apenas

aos empreendedores de sucesso, aqueles que se tornam milionários e celebridades. O

empreendedor que salva o país a cada dia é aquele que persiste, mesmo ciente do risco, é o pai e

mãe de família que empreendem por necessidade, já que precisam levar o sustento para casa,

assim como aquela pessoas que tentou e não conseguiu prosperar. Sim, não podemos valorizar

apenas o êxito, mas aqueles que acreditam. Não é conversa motivacional. Já tentei duas vezes e

deu errado. Sei bem como é quebrar.

Por acreditar na força da inovação e do empreendedorismo, estou sempre em busca de novos

assuntos, novidades, tendências, ou assuntos que estão repercutindo em toda a sociedade. Tenho

ciência de que informação é insumo básico para ir adiante nesse mundo. Quando essa

informação vem atrelada a experiências pessoais e profissionais, ela carrega ainda mais

significado e pode, de fato, mudar vidas.





Não sou daqueles jornalistas que pensam que vão mudar o mundo. Longe disso. Procuro apenas

dar a minha contribuição para que tenhamos uma vida um pouco melhor. Principalmente para

aqueles que decidem dedicar seu tempo, suas energias e, talvez, sua vida em prol de algo. Inovar

e empreender também é paixão, é desejo de mudança, é crença. Por isso sempre defendo que

inovação é um fator cultural e humano.





Fico muito feliz de ter a sua companhia, estimado leitor, pois sem você nada teria sentido. Meu

leitor mais crítico vai dizer que estou sentimental, quase dramático, neste aniversário de dois

anos de coluna. Nem tanto. Só não posso perder de vista a razão pela qual faço tudo o que faço

neste espaço: os leitores e leitoras, que neste mundo inundado de informação, dedicam seu

escasso tempo para ler minhas palavras.





Para reforçar o quanto sou grato por essa companhia/parceria, peço a você, que gosta desse

espaço, e também para quem não gosta, que se comunique comigo. Gosto quando vocês se

manifestam pelas minhas redes sociais. Sinal de que existem pessoas que acompanham meu

trabalho. Se no começo deste texto, falei que esta coluna era um espaço de análise e reflexão,

vamos também fazer dela um momento de discussão de ideias. Fale comigo ;)

Instagram: @professorlucasaraujo / Twitter: professorlucas1





*Lucas V. de Araujo: PhD e pós-doutorando em Comunicação e Inovação (USP). Professor da

Universidade Estadual de Londrina (UEL), parecerista internacional e mentor Founder Institute. Autor de

“Inovação em Comunicação no Brasil”, pioneiro na área.