Dois homens morrem em confronto com a PM em Cambé

Dois homens morreram em um confronto com policiais do Choque, da PM (Polícia Militar), na noite desta sexta-feira (4), no Jardim Bandeirantes, em Cambé. A ação aconteceu no interior de um barracão.





Durante o patrulhamento na região, os policiais receberam a informação de que alguns homens presentes no local estariam envolvidos com tráfico de drogas e com uma grande quantidade de entorpecentes.

Ao entrar no barracão, os policiais avistaram dois homens e deram voz de abordagem. Os suspeitos, porém, não obedeceram e dispararam tiros contra a PM, que revidou.





O Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados, mas os homens morreram no local.

Um terceiro suspeito estava escondido no barracão. O homem relatou à polícia que estava ajudando os demais a fracionar drogas para a venda e, por isso, foi preso.