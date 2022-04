Dois homens morrem em suposto confronto com a PM na zona sul de Londrina

Dois homens foram mortos em um suposto confronto com a PM (Polícia Militar) na noite desta quarta-feira (6), na zona sul de Londrina. Segundo a corporação, os homens eram traficantes de drogas e, quando abordados, teriam atirado contra os policiais, dando início ao tiroteio.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





De acordo com a PM, o local do ocorrido é conhecido como "Invasão do Cristal", na rua Silvia Aleixo, zona sul da cidade. A PM recebeu, nos últimos dias, informações de que o ponto estaria sendo usado para armazenamento de drogas, denúncia confirmada por uma equipe do batalhão de Choque que foi ao local. A droga foi apreendida, mas, inicialmente, nenhum suspeito foi encontrado no endereço.

Continua depois da publicidade





Já nesta quarta-feira (6), a PM recebeu uma nova denúncia de que os traficantes teriam voltado ao endereço na rua Silvia Aleixo, provavelmente para buscar mais drogas. Por volta das 20h, uma equipe do batalhão de Choque retornou ao mesmo ponto e encontrou quatro suspeitos que, ao serem abordados, teriam atirado contra os policiais. Segundo a polícia, os agentes revidaram e atingiram dois dos suspeitos. O socorro médico foi acionado, mas os dois homens morreram no local.





Segundo o relatório da polícia, os outros dois suspeitos conseguiram fugir e ainda não foram encontrados. Nenhum policial militar ficou ferido. A PM apreendeu um revólver calibre 38 e uma pistola calibre 380, usados pelos traficantes, além de 6,15kg de cocaína, 1,83kg de crack e 261g de maconha.