Dois se ferem em choque contra barranco em Londrina

Duas pessoas se feriram quando um veículo se envolveu em um choque contra barranco em Londrina no fim da noite de domingo (29).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o acidente ocorreu por volta das 22h30, no quilômetro 7 da PR-545. Os policiais apuraram que o Fiat Strada, placa de Londrina, seguia no sentido Londrina ao distrito da Warta quando ocorreu o acidente na margem direita da via.





O veículo foi recolhido ao pátio do DER (Departamento de Estradas de Rodagem). O condutor, identificado apenas como C.D.I., 22, com ferimentos, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros à Santa Casa de Londrina. A passageira, M.F.P., também ferida, foi encaminhada ao Hospital Universitário de Londrina.