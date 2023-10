Obras afetam abastecimento de água nas regiões Central, Leste e Norte de Londrina

No domingo (22), a operação de reservatórios de água que atendem as regiões central, Leste e Norte de Londrina vai ser paralisada. Trata-se de mais uma fase de interligações das obras no Sistema Produtor Tibagi, informa a Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná).





Os serviços serão feitos das 5h às 18h. A normalização da distribuição de água deve ocorrer, de maneira gradativa, à noite.

Na área central, os principais bairros afetados, além do Centro, são as vilas Ipiranga, Garcia, Ernest, Boa Vista, Agari, Shimabokuro, Menegazzo, Pietraróia, Nali, Monteiro, Adolfo, Aparecida, Conceição I e II, Ziober, Paglia, Rica, Kowalski, Victorelli, Higienópolis, Larsen, Canziani, Penteriche e Brasil, os jardins Oguido, Los Angeles 2, Londrina, Quebequinho, Canadá, Higienopolis, América, Canziani, Flórida, Indianapolis, Petrópolis I e II, Londrilar, Chácaras Pietraróia, os parques Bela Vista, São João Cristovão e ABC e imediações.





Da zona Leste, serão atingidos os conjuntos Alexandre Urbanas, Vitória Régia, Boa Vista (2 e 4), Casa do Trabalhador, Nossa Senhora de Lourdes, Aeroporto, do Café, Palotti, Antares, Giovani Lunardeli, Armindo Guazzi, Ermani Moura Lima 1 e 2, Juremenha e José Bonifácio e Silva, os jardins Alah, Brasília, Caravelle 1 e 2, Dom Pedro 1 e 2, Califórnia, Albatroz, Fujiwara, Gayon, Lolata, Mirian, Novo Antares, Oriente e Novo Oriente, Roveri, Santa Alice, Santana, Tatiane, Vera Cruz, São Vicente, Pioneiros, Ilha Bela, Chamonix, Graziela, Monte Sinai, Monterrey, Pérola, Veneza, Aragarça, Bela Itália, Santos Dumont, Eldorado, San Fernando, San Izidro, Monte Carlo, Europa, Mazei 1 e 2, Igapó, Adriana 1 e 2, Piza, Oriente, Graziela e Cambará, Residencial Abussafe 1 e 2, parques Tauá e São Jorge, vilas Operária, Áurea, Fujita e Siam, Loteamento Chamonix, Chácaras Gralha Azul, entre outros nas adjacências.

Os bairros da zona Norte são, entre outros, o Parque Agroindustrial Maria Estela Eldorado 2, Jardim Padovani, Residencial Vista Bela, Moradas de Portugal e Chácaras Fonteque, Jardim São Jorge, Jardim Novo Horizonte, Residencial Horizonte 2, Jardim Maria Celina, Jardim Everest, Jardim Ilha do Mel, Jardim Paracatu, Residencial Tocantins, Jardim Parati, Residencial do Café, Jardim Continental, Jardim dos Pássaros, Conjunto Habitacional Parigot de Souza 1, 2 e 3, Jardim dos Estados, Jardim Alto da Boa Vista 1, Jardim São Paulo, Parque Presidente Vargas, Jardim Arapongas, Parque Residencial Porto Seguro 1 e 2, Vivi Xavier, Conjunto Habitacional Manoel Gonçalves 1 e 2, Jardim Athenas Leblon 2, Parque Leblon Nasri, Jardim Santa Cruz, Jardim das Palmeiras





Serão afetados principalmente os clientes que não têm caixa d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.





O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de matrícula. Para consultar esta e outras informações, utilize o aplicativo para celular e tablet Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar: www.sanepar.com.br.