Domingo de calor em pleno inverno anima londrinenses antes da virada no tempo

Cadeiras de praia, sorvete, água de coco e os pés à mostra marcaram o domingo (24) de descanso de muitas famílias em Londrina. Graças às temperaturas elevadas, opções de lazer ao ar livre foram as eleitas. Entretanto, a agrometeorologista do IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná) Heverly Morais alerta que nesta semana haverá queda de temperatura e chuvas, com mínimas de 14ºC e máximas de 25ºC. "No domingo, a temperatura atingiu os 30ºC na sombra, mas a frente fria que já está no Sul avança e traz frio e chuva", explica.





Em relação ao calor de domingo, Morais lembra que o veranico não é uma novidade nessa época. "Nossa região é de temperaturas intercaladas, caracterizada por variações de temperatura e mesmo no inverno não fica frio o tempo todo", destaca.

A agrometeorologista esclarece também que o veranico deste inverno - que segue oficialmente até que a estação da primavera chegue, em 22 de setembro - , alegra muitas pessoas em razão de um inverno atípico em 2025. "Tem sido um período de inverno muito longo, com a menor média histórica de temperatura e chuvas", observa. "Então a previsão é de que caia até quinta-feira (28) a temperatura, as chuvas serão de no máximo cinco milímetros, mas e a partir de sexta-feira (29) haverá mais uma elevação de temperatura e sensação de calor", acrescenta.





Domingo de calor

Diante do cenário de frio ou calor e independentemente da estação, muitos cidadãos preferem encarar as mudanças climáticas com bom ânimo. É o caso da profissional de relações públicas Maria Izabel Leal, 26 anos, que desfrutou do clima quente fazendo atividade física e se hidratando. Embora no calendário seja inverno, Leal diverte-se tomando água de coco, usando regata e afirma que se sente mais feliz no verão. "É quando tenho mais disposição para sair", sorri.

Foto: Walkiria Vieira





Diante das informações de que o veranico não prosseguirá nos próximos dias, conforma-se. "Não duvido que amanhã já esteja frio e tenha que mudar todo o figurino. Eu particularmente procuro aproveitar o inverno sem reclamar, mas entendo que há muitas pessoas que sofrem com as mudanças bruscas, principalmente quem tem rinite alérgica", solidariza-se.





Vendas em alta

O consumo de água de coco, caldo de cana, chope e sorvete foi diferenciado na tarde de domingo nos parques da cidade. Mesas 100% ocupadas, música ao vivo, sombra e água fresca marcaram a programação dos londrinenses. No Zerão, o ambulante Jonatas Rogério dos Santos, 40 anos, caprichou na carga de sorvetes para encontrar sua clientela. "Aqui é a praia do londrinense", afirma. É um lugar democrático, seguro para circular e as pessoas ficam à vontade", reflete.

Sorvete de palito de frutas, de leite, massa no copinho e sabores variados eram opções para se refrescar. "A venda está razoável e depois do Zerão vou para um outro ponto onde há mais crianças que já estou acostumado a encontrar seus pais", avisa. Santos reconhece que além de bater perna ser parte do seu trabalho, a sazonalidade é uma realidade da qual não pode fugir. "Tem muita gente que gosta de sorvete até quando faz frio, mas não é o mais comum", sorri.





Foto: Walkiria Vieira





O bom humor também acompanha a rotina de trabalho da comerciante especializada em moda sustentável Maeve Mendonça. Com bom gosto e experiência de décadas na área de moda, suas peças diferenciadas são desejo de consumo de quem observa a forma como dispõe seus artigos. No domingo, ela levou suas peças para vender no Zerão.





Para fazer jus à fama, Mendonça não tem dúvidas que ter opções para mais de uma ocasião ou clima é uma decisão assertiva. "Hoje, por exemplo, fiz seleções variadas. Embora eu saiba que quem precisava comprar inverno já comprou, eu trago seleções especiais que são reconhecidas e fazem a alegria de muitos clientes pela qualidade, versatilidade e por serem peças atemporais", aposta.

