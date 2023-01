Doze bairros de Londrina receberão recape asfáltico nos próximos meses

A secretaria municipal de Obras e Pavimentação espera iniciar ainda no primeiro trimestre deste ano o serviço de recape e melhoria asfáltica em 125 quilômetros de vias urbanas.





A pasta definiu que 12 bairros, nas regiões leste, norte, sul e área central, serão contemplados: jardim Chamonix, Vila Ricardo, Antares, Paris, Maria Celina, Vila Casoni, Parigot de Souza, jardim dos Estados, Alto da Boa Vista, Parque Ouro Verde, Imagawa, Piza e Presidente.



A licitação tem valor máximo de R$ 32 milhões, dinheiro obtido junto à financiamento com a Caixa Econômica Federal.





“Pegamos o dinheiro e saímos analisando as demandas que temos e que daria para executar”, explicou João Verçosa, responsável pela pasta. As empresas interessadas poderão apresentar propostas até o dia 19.

O certame foi dividido em quatro lotes – ou seja, pode existir mais de uma empreiteira vencedora -, que compreendem trabalhos com CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) e o micropavimento.





“É uma solução mais barata e conseguimos dar sobrevida para o asfalto, sem necessidade de ficar fazendo tapa-buraco. Antes da aplicar o micropavimento é necessário acertar alguns pontos”, explicou.

Na zona leste, por exemplo, a maioria das ruas definidas deverão contar com a película de emulsão asfáltica. A rua Mário Bonalume, no Charmonix, é uma exceção e terá CBUQ.





“Aqui é uma rua em que passa o ônibus, aumentou muito a circulação de veículos desde que inaugurou um mercado. Então, só tapa-buraco não adianta mais. Tem buraco que fecharam há pouco tempo e está aberto novamente. O correto aqui é recape mesmo”, avaliou o marceneiro aposentado José Fortunato.

As avenida Waldemar Spranger e a rua Almeida Garret são exemplos de vias que receberam o micropavimento, além do jardim Shangri-la. Já na região do Alto da Boa Vista, zona norte, a maior parte das vias terá CQUB, que é o recape tradicional, com uma camada mais espessa.





“Fizemos um desenho da cidade com os locais previamente estipulados. Pode ser que na hora que esteja executada, exista alguma alteração. Por exemplo, do período que fizemos o levantamento até o recape choveu muito, prejudicou e o micropavimento não compensa mais, sendo necessário o CBUQ”, exemplificou o secretário.





