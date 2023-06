Duas se ferem em colisão de moto e Saveiro na BR-369 em Londrina

Duas pessoas se feriram em um acidente na madrugada deste domingo (25), por volta das 0h30, no km 144 da BR-369 em Londrina.







Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), a ocorrência se deu próxima ao conjunto Lindóia em Londrina.

Uma motocicleta Honda CG 160 Titan, com placa de Londrina, que transportava duas ocupantes, seguia sentido Ibiporã a Cambé quando foi colhida violentamente na traseira por uma Volkswgen Saveiro de cor prata, que trafegava no mesmo sentido.





Ainda de acordo com a PRF, com o impacto, as ocupantes da moto foram lançadas ao solo sofrendo vários ferimentos. As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros.





O condutor da Saveiro não se encontrava no local no momento da chegada da PRF. No interior deste veículo, foram localizadas garrafas de bebida alcoólica e também foi constatado um forte odor etílico no interior da cabine, conforme apuraram os policiais.





A PRF fará o Boletim de Acidente de Trânsito e o remeterá uma cópia à autoridade policial para apurar possível crime de trânsito.