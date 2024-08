Duplicação da rua Constantino Pialarissi em Londrina deve durar dez meses, indica secretaria

Começaram oficialmente nesta sexta-feira (16) as primeiras intervenções de duplicação da rua Constantino Pialarissi. As obras contemplam uma extensão de aproximadamente 2,8 quilômetros, indo das proximidades da reitoria da UEL (Universidade Estadual de Londrina) até a região dos condomínios, como o Royal Golf.





O prazo estipulado em contrato é de dez meses para conclusão, com um custo de R$ 31 milhões, valor maior, por exemplo, do que foi previsto inicialmente para a construção da trincheira da avenida Leste-Oeste.



O recurso é proveniente de um financiamento feito pela Prefeitura de Londrina junto à Caixa Econômica Federal, somado a uma verba do Fundo Municipal de Saneamento. A empresa que vai executar os serviços é o Consórcio EP - Portal de Versalhes III.





As novas pistas, onde hoje a maior parte do trajeto é de estrada de terra, vão ligar as zonas sul e oeste e servir como uma opção para os motoristas que atualmente só conseguem sair da localidade dos condomínios pela rodovia Mábio Gonçalves Palhano e avenida Madre Leônia Milito.

“A obra inicia com a duplicação do trecho da Constantino Pialarissi que fica ao lado da UEL e vai até a divisa da universidade, onde será construída uma grande rotatória, que é o entroncamento de uma rua projetada, que é a Ernâni Lacerda de Athayde”, explicou João Verçosa, secretário municipal de Obras e Pavimentação.





“Há uma previsão da Ernani Lacerda, no futuro, transpor a PR-445 por meio de uma trincheira, em que a rodovia passaria por cima. Tem um projeto dessa transposição e se encontraria nessa primeira rotatória”, comentou. No ponto final da duplicação será feita outra rotatória.

DOAÇÕES DE ÁREAS





Com uma rotina de obras públicas que atrasam na cidade, o secretário ponderou que esta deverá sair conforme planejado.





“Vamos pegar boa parte dessa obra em locais que não têm ocupação. Então, temos um grande trecho que não vai ter interferência, o que facilita a execução. Além disso, na parte de baixo temos um investimento em infraestrutura de galeria pluvial, facilitando para as ocupações de futuros empreendimentos”, destacou.





