Educação de Londrina contabiliza quase 60 mil peças de uniforme sobrando

A SME (Secretaria Municipal de Educação), em parceria com o Tiro de Guerra de Londrina, concluiu a força-tarefa realizada na última semana para organizar, separar e contabilizar as peças de uniforme escolar que sobraram e foram retiradas das unidades escolares municipais. Ao todo, foram contabilizadas 58.184 peças.

Deste total, 13.810 são calças; 7.482 jaquetas; 9.137 bermudas; 14.221 camisetas manga curta; e 13.534 camisetas manga longa. O total dos uniformes recolhidos representa R$ 1.067.555,62 em valores aproximados. De acordo com a SME, havia peças armazenadas desde 2018, que foram se acumulando com as sobras dos anos seguintes.

Os itens que estavam nas unidades escolares foram levados para o antigo barracão do IBC, onde foram contabilizados. Estiveram envolvidos no trabalho de contagem, 22 pessoas sendo 12 servidores, que se revezaram na atividade, e dez soldados do Tiro de Guerra.

Com a conclusão da contagem, o próximo passo será efetuar o empenho das peças e emitir a ordem de serviço, garantindo que os uniformes cheguem aos alunos no início de 2026. Este trabalho deve ser realizado até o final desta semana, pois a nova compra de uniformes está prevista para setembro.



Reprodução / N.com



A secretária municipal de Educação, Vânia da Costa, contou que, após a constatação de divergências nos valores e na quantidade de uniformes nas unidades escolares, foi necessário realizar a retirada total dos materiais para fazer uma totalização. “Nossa intenção foi fazer uma contabilização precisa, garantindo que a próxima compra, prevista para o mês de setembro, seja realizada com valores exatos, promovendo economia para o município”, disse.

Segundo a secretária, a parceria com o Tiro De Guerra foi necessária devido à grande quantidade de peças. "Foram contabilizadas cerca de 58 mil peças de uniformes, lembrando que temos 48 mil alunos nas nossas unidades escolares. Agora, nós selecionaremos a quantidade e numerações que estão faltando, de acordo com os dados do SGI (Sistema de Gestão Integrado) da Prefeitura. Através dos dados do SGI, nós vamos fazer a aquisição, porque, desta forma, teremos o quantitativo exato", frisou.

Costa ressaltou, ainda, que a força-tarefa foi muito positiva, porque, através dela, a Prefeitura vai economizar, uma vez que esses uniformes, que estavam parados nas unidades, serão utilizados. “Foi uma surpresa a quantidade de peças recolhidas. Agora, nós estamos reestruturando todo o planejamento, a entrega, a compra, justamente para que as nossas crianças possam ter acesso aos uniformes assim que eles forem entregues nas unidades escolares”, disse.

O kit de uniformes escolares que a SME entrega anualmente para cada aluno da rede municipal de ensino é composto por duas camisetas manga curta, uma camiseta manga longa, uma calça, uma bermuda e uma jaqueta, totalizando seis peças.


