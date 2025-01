Em dia quente, moradores da Zona Norte de Londrina padecem sem água encanada

Com os termômetros ultrapassando os 30ºC em Londrina nesta sexta-feira (3), os moradores da Zona Norte de Londrina não podem se refrescar da maneira como desejam. Há pelo menos dois dias, os bairros que compõem a região sofrem com desabastecimento de água por problemas estruturais da Sanepar.





De acordo com a companhia, os problemas na rede de abastecimento "são pontuais". A reportagem esteve no Jardim Paris nesta sexta para acompanhar o dia a dia da população local. A dona de casa Kawany Messias, de 26 anos, havia acabado de perceber a volta da água e aproveitava para fazer as tarefas domésticas que não pôde nas últimas 24 horas.

"[A água] acabou ontem [quinta-feira, 2] às 10h da manhã e só voltou hoje [3] às 11h30. O dia a dia sem água é horrível, porque as crianças têm que tomar banho, fora o resto das coisas. Tenho caixa-d'água, mas tenho que fazer tudo na medida. Ontem mesmo foi tudo regrado, porque se acabar [a água], já era. Agora que voltou, estou aproveitando para fazer tudo", disse a jovem, que limpava o quintal com a ajuda de uma mangueira.





O aposentado Paulo Oldenberg, de 77 anos, também reclamou do desabastecimento. Morador da rua Deyse do Nascimento Weffort, ele contou que a água acaba e volta várias vezes desde o dia 1º de janeiro.

"Há momentos que volta pingando na caixa e outros que falta de vez. Isso há dois dias. Sorte que eu tenho caixa-d'água, mas preciso fazer tudo dentro do controle".





Os transtornos também chegaram à casa de Wilson Pires, outro morador do Jardim Paris. "Ontem acabou e voltou. Hoje acabou de novo pela manhã, mas voltou. Está assim desde ontem. Ontem a minha esposa queria lavar roupa, ligou a máquina e viu que estava sem água. Atrasou o dia dela", disse à reportagem.





De acordo com a moradora Maria Carvalho de Souza, que é proprietária de um bar na região, durante uma das idas e vindas da água, tubulações na rua Getúlio Antônio de Oliveira explodiram, vazando água em grande quantidade. Após o incidente, as casas próximas voltaram a ficar desabastecidas.

A situação revoltou o aposentado Paulo Oldemberg, que fez um apelo à Sanepar. "Não adianta fazer remendos paliativos. Tem que resolver o problema, uma solução imediata!", reforçou.





A reportagem entrou em contato com a Sanepar, que confirmou que há obras nas ruas citadas, afirmando também que tubulações rompem por "diferentes motivos" e que já há profissionais em campo. A companhia enfatizou que até o fim do dia todo o problema será solucionado.