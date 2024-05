Em Joinville, companhia londrinense compete no maior festival de dança do mundo

A notícia foi recebida com muitos sorrisos e lágrimas de alegria na escola Ballet Luana Prado: a Companhia Jovem teve sucesso na seletiva que a levará a competir pela primeira vez no maior festival de dança do mundo, o Festival de Dança de Joinville.





Das cinco mil inscrições, apenas 376 passaram pela peneira dos jurados e, entre eles, o grupo de adolescentes londrinenses. “Ainda não caiu a ficha, só vai cair na hora que a gente estiver lá”, diz Luana Prado, a diretora da Companhia.

O grupo é composto por 16 meninas de 12 a 15 anos de idade que têm o sonho de se tornarem grandes bailarinas – e agora estão um passo mais perto de realizá-lo. Para as noites competitivas do festival, a escola emplacou quatro coreografias, sendo elas um conjunto de jazz, um conjunto de ballet neoclássico e dois solos interpretados pela bailarina Valentina Giovanella, de 12 anos.





Além disso, outras 19 coreografias inscritas pela companhia foram selecionadas para a mostra dos palcos abertos do festival, que consistem em apresentações amistosas, ou para a competição Festival da Sapatilha, de menor porte.

Ao menos outros três grupos de Londrina também se apresentam nessas últimas categorias, sendo elas a Funcart (Fundação Cultural Artística de Londrina), a escola Gesto’s Ballet e a escola Ballet Karina Rezende.







A conquista chamou a atenção da esfera municipal do governo. A secretária da Cultura de Londrina, Maria de Fátima Beraldo, definiu a aprovação como “um orgulho para toda a cidade”.

Para ela, o fato de ter um grupo representando a cidade em Joinville é significativo pois “todos os grupos artísticos que se destacam e conseguem mostrar sua arte e expressão estão colaborando com a criação de uma sociedade que se comunica e vive melhor.”







O festival de Joinville recebe anualmente artistas nacionais e internacionais e consagrou-se com o título de maior do mundo pelo Guiness Book devido ao número de pessoas que atrai à cidade catarinense: mais de 230 mil de amantes da dança, dentre eles, 7 mil dançarinos participantes da mostra, segundo a organização.





Este ano, comemora a sua 41ª edição entre os dias 15 e 27 de julho em espaços como o Complexo Centreventos Cau Hansen e a Escola do Teatro Bolshoi no Brasil - única unidade do célebre ballet russo fora da Rússia.





