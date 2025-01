Em Londrina, 21 presos não voltam após ‘saidinha’ de fim de ano

Por lei, pessoas privadas de liberdade que cumprem pena em regime semiaberto têm direito às saídas temporárias, mais conhecidas como "saidinhas", em datas comemorativas, como é o caso do Natal e do Ano Novo.





Neste final de ano, 595 apenados tiveram direito à ‘saidinha’ em Londrina para comemorar o Natal ou Ano Novo com os familiares, o que faz parte do processo de reintegração social do preso. O prazo para voltar para as unidades prisionais expirou na última sexta-feira (10).

Dentre esse número, 21 não retornaram e são considerados foragidos da Justiça, o que representa uma taxa de evasão de 3,5%. O número é superior ao mesmo período do ano passado, quando 371 saíram e 10 não voltaram para o cumprimento das penas. Naquele ano, a evasão foi de 2,6%.





A medida só vale para pessoas privadas de liberdade que não cometeram crimes graves e que têm bom comportamento. Desde dezembro de 2019, os presos por crimes hediondos envolvendo mortes não têm mais direito às saídas temporárias, de acordo com a Lei 13.964, conhecida como "Lei Anticrime".





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: