Em Londrina, antigas casas da Aeronáutica podem ficar com o Hoftalon

Após negociações fracassadas com a Prefeitura de Londrina e o governo do Estado, as antigas casas da Aeronáutica, localizadas no jardim Aeroporto (zona leste), devem acabar ficando com a entidade filantrópica Hoftalon (Hospital de Olhos), que pode construir uma unidade no local. Moradores reclamam há muitos anos do estado de abandono dos imóveis, com acúmulo de lixo e mato alto, e presença frequente de moradores em situação de rua e usuários de drogas. Trata-se de uma área de cerca de sete mil metros quadrados.





Os imóveis foram recentemente repassados da FAB (Força Aérea Brasileira) à SPU-PR (Superintendência de Patrimônio da União no Paraná). O órgão do governo federal informou que já esteve em Londrina para uma reunião com a Prefeitura e o Hoftalon, sendo que a entidade “tem interesse no imóvel para construir o hospital de olhos naquela área e também um centro de atendimento às pessoas que vão para Londrina”.

“O processo de destinação para o Hoftalon já está tramitando nesta SPU-PR, após as tratativas que tivemos com a direção daquela instituição”, pontuou a Superintendência, que disse que o hospital também se comprometeu a fazer a manutenção no local, “para que o problema do mato e da invasão não perturbem mais os moradores da região”. O processo de transferência pode demorar até 120 dias.





Ainda não há detalhes sobre a avaliação imobiliária dos terrenos, que será feita pela SPU antes de ser cedida por 20 anos para a entidade, que dá prioridade ao atendimento pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

Na semana passada, a Prefeitura de Londrina notificou a Aeronáutica - que ainda consta no cadastro de imóveis como proprietária das casas - para fazer a manutenção dos terrenos. O mato alto toma conta dos imóveis localizados entre as avenidas Santos Dumont e Paul Harris.





À FOLHA, a assessoria do Hoftalon disse que os imóveis ainda não foram repassados oficialmente para a instituição, mas confirmou que já cuidará das casas.





