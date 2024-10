Em Londrina, Copel oferta curso básico de elétrica predial para mulheres

As inscrições para a nova turma do curso de noções básicas de elétrica predial a mulheres estão abertas pela Copel em Londrina (Norte do Paraná). As aulas são ministradas por funcionários voluntários e têm como objetivo principal oferecer maior autonomia, ao preparar as participantes para a execução de pequenos reparos no ambiente doméstico, além de conferir maior poder de decisão qaundo é necessária a contratação de serviços mais complexos. As interessadas formarão a nona turma desda formação, pela qual já passaram 68 pessoas.





Interessadas deverão se inscrever de forma online, por meio deste link , disponível também na seção de notícias da página www.copel.com . A nova turma terá 20 horas de curso, entre os dias 25 e 29 de novembro, das 8h às 12h, na sede da Copel na Rua Chile, 10-A, região central da cidade.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





De acordo com o gerente de Manutenção e coordenador das ações voluntárias na região, Luciano Bento Dantas, a dedicação das participantes tem sido exemplar. “Temos tido um retorno muito positivo, depois que cada turma conclui as atividades. Chegam relatos de participantes que estão conseguindo aplicar o que aprenderam nas manutenções da casa, cuidando melhor das questões de segurança no uso de energia, e até de pessoas que conseguiram se recolocar no mercado a partir desta iniciação ao tema aqui conosco”, conta.





Entre os tópicos trabalhados na programação estão o dimensionamento da fiação correta para ligar cada tipo de aparelho, compreender o funcionamento de circuitos internos e conhecer os dispositivos de segurança disponíveis para proteger a fiação elétrica residencial. A ação contribui ainda com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU que tratam, entre outras questões, da equidade de gênero, da educação de qualidade e da garantia da energia acessível e limpa para todos e todas.





Leia também: