Em Londrina, David Mour homenageia obra de Milton Nascimento

Homenageando um dos maiores artistas da música brasileira, o cantor e compositor londrinense David Mour apresentará um show especial para celebrar a obra de Milton Nascimento. O evento será nesta sexta-feira (18), no Teatro AML Cultural, centro da cidade, às 20h.





Esta é a segunda edição do projeto "David Mour Canta Milton Nascimento" , que estreou em abril deste ano, no Bar Valentino, e conta com um repertório escolhido a dedo – desta vez, incluindo outras canções do catálogo de Bituca.





O evento, apoiado pela Rádio UEL FM, é marcado por clássicos como “Coração de Estudante”, “Para Lennon e McCartney” e “Travessia”, que o consolidaram como uma das figuras mais influentes da história da música.

A banda que acompanha David Mour é composta por Fabio Caetano, responsável pelo piano e direção musical, Gustavo César na guitarra e violão, Maria Luiza Vazquez no baixo, e André Coudeiro na bateria e percussão.





Graduado em Música pela UEL (Universidade Estadual de Londrina) e mestre em Trilha Sonora pela Leeds Beckett University, na Inglaterra, David Mour é também arranjador e produtor musical. Com dois álbuns lançados e prêmios em diversos festivais de canção pelo Brasil, ele conquistou, em 2022, o troféu Lamartine Babo no Festival Nacional da Canção, o maior do país.

Ao longo de sua carreira, já dividiu o palco com grandes nomes da música brasileira, como Maria Rita, Lô Borges, Flávio Venturini e Zé Ramalho.





Os ingressos podem ser adquiridos a partir de R$30, pela plataforma Sympla , ou na portaria do evento.





