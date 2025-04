Em Londrina, PA do Leonor contará com atendimento 24 horas voltado para o público infantil

Na segunda-feira (17), a Prefeitura de Londrina inaugura a Rede Carinho, com atendimento especializado para o público infantil na unidade de PA (Pronto Atendimento) do Jardim Leonor, região oeste. A princípio, crianças e pré-adolescentes serão atendidos diariamente, de segunda a segunda, das 7h às 19h, com previsão de ampliação para 24h a partir de 1° de abril.





Com objetivo de comportar a nova demanda no PA do Leonor, a SMS (Secretaria Municipal de Saúde) convocou médicos e enfermeiros aprovados em concurso público. Cinco médicos pediatras se apresentaram e três já tomaram posse, além de outros quatro profissionais de enfermagem. E a Rede Carinho também vai contar com a equipe multiprofissional que já atua no PA do Leonor, de 80 funcionários.

A secretária municipal de Saúde, Vivian Feijó, destacou que o lançamento será mais uma entrega prevista no plano de governo do prefeito Tiago Amaral. “Agora a gente cumpre a promessa, com a implantação da expansão da unidade de atendimento pediátrico na cidade de Londrina, que era um gargalo importante no diagnóstico situacional da sobrecarga de atendimento na cidade. Foi denominada Rede Carinho porque nós entendemos que essas famílias e essas crianças precisam receber afeto e atenção, acompanhados de atendimento médico e de enfermagem qualificado. Pensando nisso, escolhemos esse primeiro local, que é o PA do Leonor”, disse.





Como o Município prossegue com a contratação de servidores para atuar na Rede Carinho, nesse mês de março os atendimentos para crianças de até 12 anos incompletos nessa unidade será das 7h às 19h, com acolhida de pacientes até as 17h. Após esse horário, os usuários serão direcionados a procurar o PAI.

MÉDICO 24 HORAS





A partir de 1º de abril, o PA do Leonor passará a contar com uma escala 24 horas de pediatras e médicos com experiência e atendimento à criança. “A Rede Carinho veio com enfoque de qualificação e ampliação da oferta de atendimento médico por pediatras. E, dando seguimento, na próxima oportunidade, pretendemos expandir para a zona sul e para a zona norte”, adiantou a secretária municipal de Saúde.

O diretor de Urgência e Emergência em Saúde da SMS, Cleiton José Santana, explicou que, atualmente, o PAI é o serviço de referência para o atendimento de pediatria em todo município. “A Rede Carinho visa a descentralização do atendimento de pediatria para as consultas de urgência e emergência de menor complexidade. Com a implementação iniciamos essa descentralização, começando pelo Pronto Atendimento do Leonor que vai ter pediatras e uma equipe de profissionais de saúde para fazer o atendimento dessas crianças”, citou.





Casos que não se enquadram como urgência e emergência seguem com atendimento disponível nas Unidades Básicas de Saúde, como vacinação, acompanhamento de puericultura, consultas de rotina, entre outros.

NOVOS PROFISSIONAIS





Entre as servidoras recém-admitidas para compor a equipe da Rede Carinho no PA do Leonor, está a enfermeira Renata Cristina Goes. Formada desde 2009, ela concluiu mestrado e especializações em urgência e emergência, saúde coletiva e saúde da família, e em auditoria. “Fiquei muito feliz com a convocação da Prefeitura, era meu grande objetivo profissional. O atendimento ao público infanto-juvenil no Pronto Atendimento do Leonor vai ter um carinho todo especial, muito qualificado. É muito bom estarmos descentralizando o atendimento às crianças, devido à grande demanda, claro, mas também favorecendo o vínculo com a comunidade”, avaliou.





Outra profissional convocada e contratada é a médica pediatra Amanda Molina Lucchese, que é de Maringá (Noroeste) e veio para Londrina há um ano. Com experiência em ambulatório pediátrico e emergência, Amanda elogiou a equipe envolvida na implantação do novo serviço. “Estou gostando muito dos profissionais, dos chefes, são bem organizados e todos eles muito acolhedores. Estou com boas expectativas, espero que dê muito certo. E essa descentralização é interessante, porque ficando em um lugar só a espera é grande, mas no momento que você descentraliza o serviço, você ajuda os outros profissionais também. O serviço de 24 horas não é fácil, mas estou muito animada e espero que supere as minhas expectativas”, contou.

De segunda (10) a sexta-feira (14), profissionais de saúde que atuam em diversos serviços passaram por uma capacitação, que também envolveu os novos servidores. Os temas abordados nas aulas práticas e teóricas incluíram parada cardiorrespiratória e atendimento de emergência à criança, técnicas e procedimentos de enfermagem em pediatria, acesso por punção intraóssea e por cateterismo umbilical, preparo e administração de medicamentos com foco em pediatria, abordagem nos traumas pediátricos (lesões e fraturas), e o sistema de prontuário eletrônico.





Sobre a formação, a enfermeira avaliou de forma positiva. “A capacitação foi muito boa para podermos entrar conhecendo as rotinas e os fluxos de atendimento. Também revisamos atualizações no atendimento de crianças”, citou Goes.





A opinião foi compartilhada pela médica pediatra. “Gostei muito da capacitação, achei muito interessante, com tópicos essenciais para a gente fazer o plantão e, principalmente, por capacitar todos, inclusive as enfermeiras e técnicas. Uma equipe completa e que fala a mesma coisa, faz do mesmo jeito, é mais eficiente, principalmente tratando-se de vidas, e de crianças, nesse caso. O que achei mais interessante foi a questão de retratar a emergência com crianças, que é mais complicada mesmo. Foi muito interessante e muito prazeroso também”, reforçou.





