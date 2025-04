Em Londrina, projeto apresenta a peça “Leno Queria Nascer Flor” nesta quarta

A apresentação da peça “Leno Queria Nascer Flor” ocorrerá nesta quarta-feira (16), às 14h, na Escola Municipal Zumbi dos Palmares (Rodovia João Alves da Rocha Loures, 3.655), em Londrina. A peça faz parte do projeto cultural Crescendo com Arte e será protagonizada por Rogério Francisco Costa.





O espetáculo é voltado principalmente às crianças da escola, mas também será aberto aos pais e à comunidade em geral. A entrada é gratuita e não é necessário realizar inscrição prévia.

A peça “Leno Queria Nascer Flor” narra a história de Leno, um andarilho que ocupa o espaço público da cidade, estabelecendo relações com o lugar e com as pessoas. Revirando o lixo que carrega, ele encontra personagens e histórias que revelam seu imaginário e provocam reflexões sobre aspectos da nossa humanidade. Julgado constantemente pelo olhar alheio, Leno deseja apenas seguir seu caminho, dançando e gritando o seu desejo de nascer flor.





De acordo com Costa, a montagem não foi inicialmente pensada para o público infantil, mas acabou despertando identificação e empatia em pessoas de todas as idades. O trabalho surgiu em 2012, durante sua graduação em Artes Cênicas, e, em 2023, com apoio do Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura), foi apresentado em cidades como Londrina, Curitiba e Porto Velho, entre outras. A peça rendeu ao ator uma indicação ao Troféu Gralha Azul como melhor ator.

Crescendo com Arte





Com foco em 60 crianças com idade entre 9 e 12 anos atendidas pela Escola Municipal Zumbi dos Palmares, o projeto Crescendo com Arte tem como objetivo oferecer oficinas de teatro, música e literatura. A iniciativa busca estimular a criatividade, valorizar talentos locais e proporcionar novas oportunidades educacionais e culturais aos alunos, muitos dos quais vivem em contextos de vulnerabilidade social. “Nossa proposta é oferecer uma experiência de aprendizados, em que a arte seja o principal instrumento educador”, afirmou Costa, que também é coordenador artístico do projeto.

As atividades têm início nesta quarta-feira (16) com a apresentação teatral, seguida da abertura das oficinas. Após o espetáculo, a equipe do projeto será apresentada à equipe escolar, e as crianças participarão das primeiras dinâmicas nas áreas de teatro, música e literatura. As oficinas ocorrerão sempre às quartas-feiras até dezembro, quando será realizado um sarau para apresentar os resultados dos processos criativos desenvolvidos ao longo do ano. “Essa é nossa primeira edição. Esperamos que, no próximo projeto, possamos expandir para mais escolas”, complementa o ator.





A Escola Municipal Zumbi dos Palmares foi escolhida por estar localizada em um dos 11 bairros prioritários para ações culturais, além de ter aderido ao projeto. A seleção das crianças foi realizada por professores e pela equipe pedagógica, com base em critérios sociais, priorizando estudantes que mais se beneficiariam da participação. O apoio das famílias também foi essencial, com muitos pais incentivando seus filhos a abraçarem essa nova experiência.

“Acreditamos que, por meio do teatro, da música e da literatura, essas crianças terão a oportunidade de se expressar, ganhar confiança e ampliar seus horizontes, fortalecendo a autoestima e ajudando a construir um futuro com mais possibilidades”, afirmou a diretora auxiliar da escola, Raquel Pereira.





O projeto cultural Crescendo com Arte tem patrocínio da Prefeitura de Londrina, através do Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura), gerido pela SMC.





