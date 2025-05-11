Em Londrina, Secretaria de Saúde amplia vacinação contra a gripe para toda a população

A partir deste sábado (10), a SMS (Secretaria Municipal de Saúde) amplia a campanha de vacinação contra influenza (gripe) para toda a população a partir dos seis meses de idade. A medida já passa a valer durante o Dia D de Multivacinação, que terá 13 UBSs (Unidades Básicas de Saúde) abertas excepcionalmente neste sábado, das 8h às 17h, em diferentes regiões da área urbana e distritos de Londrina.





A mudança do público-alvo da campanha de vacinação segue orientação repassada pela Sesa (Secretaria de Estado da Saúde), através de ofício encaminhado na tarde desta sexta-feira (9). Para a ação especial deste sábado (10), o objetivo do Governo do Estado é aplicar 300 mil doses de vacina em todo o Paraná, sendo 25.000 doses para a 17ª Regional de Saúde, que inclui Londrina e outras cidades da região norte.





CONFIRA OS LOCAIS DE VACINAÇÃO





Durante o Dia D de Multivacinação, estarão abertas as UBSs Alvorada e Santiago (região oeste); João Paz e Vivi Xavier (norte); Ouro Branco e Itapoã (sul); Guanabara e Vila Nova (centro); Armindo Guazi e Marabá (leste). Nos distritos, participam as UBSs de Guaravera, Paiquerê e Irerê. Não é preciso agendar horário, basta comparecer tendo em mãos um documento de identificação com foto e, se possível, a carteira de vacinação.





A vacina contra gripe ofertada na rede pública de saúde é tríplice, ou seja, protege contra três cepas do vírus influenza que mais circularam no hemisfério sul nos últimos meses: H1N1, H3N2 e B. De acordo com a SMS, há cerca de 99 mil doses em estoque, e novos lotes serão entregues pontualmente para proteger toda a população.





COM META DE VACINAR 90% DO PÚBLICO-ALVO





A campanha de vacinação contra a influenza iniciou na cidade em 4 de abril, com a meta de vacinar 90% do público-alvo, composto pelos grupos prioritários. Contudo, nos últimos anos, a adesão à vacinação tem atingido uma cobertura muito inferior, de cerca de 54%.

Além da vacina contra a gripe, o Dia D também terá aplicação de outros imunizantes contemplados pelo Calendário Nacional de Vacinação, como dengue, para adolescentes de 10 a 14 anos; HPV, para o público de 15 a 19 anos; e Covid-19, incluindo Pfizer Baby. Outras vacinas disponível incluem Hepatite B, Pentavalente, Vacina Inativada Poliomielite (VIP), Pneumocócica 10 Valente, Meningocócica C, Meningocócica ACWY, Tríplice Viral (SCR), Varicela, Hepatite A, Febre Amarela, Rotavírus, DTP e DTPa.





Quem não puder comparecer ao Dia D de Multivacinação poderá receber a vacina contra gripe ou outras doenças de segunda a sexta-feira, na UBS mais próxima de sua residência. O horário de atendimento das salas de vacinação é das 7h às 18h30.





