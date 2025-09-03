Em Londrina, incêndio assusta moradores na Gleba Palhano

Na noite desta terça-feira (2), um incêndio assustou moradores da Gleba Palhado. As chamas, que podiam ser vistas de diversos prédios nos arredores, provocaram correria e levaram à evacuação do edifício atingido.





Apesar do pânico, ninguém ficou ferido. O próprio síndico foi um dos primeiros a agir: ao perceber o fogo, utilizou equipamentos de segurança do prédio para tentar controlar as chamas até a chegada do Corpo de Bombeiros.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Segundo a corporação, o fogo atingiu o sistema de ar-condicionado, além de latas de tinta e materiais de construção que estavam no local próximo ao incêndio. Após a vistoria, os bombeiros liberaram o retorno dos moradores ao edifício, reforçando orientações de segurança.





Em nota, o condomínio informou que todos os documentos de vistoria e alvarás exigidos pelo Corpo de Bombeiros estão em dia. A administração ainda destacou que vai revisar e reforçar as medidas preventivas para evitar novos incidentes e que a causa do incêndio esta sendo investigada.

Publicidade





Confira o vídeo no momento a seguir:



