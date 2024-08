Em nova função, Longuine se destaca e se torna decisivo no Londrina EC

Principal nome do elenco do Londrina, o meia Rafael Longuine foi contratado no início da temporada para comandar a equipe em campo. Entre altos e baixos, o camisa 10 nunca empolgou a torcida e chegou a perder a condição de titular.





No entanto, na vitória contra o Náutico, o jogador foi o melhor em campo e mostrou que pode ser o maestro para levar o Tubarão de volta a Série B.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Além de marcar o primeiro gol contra os pernambucanos, Longuine ainda teve um gol anulado e participou das principais jogadas ofensivas da equipe. Ao ser substituído no segundo tempo, saiu de campo aplaudido. O camisa 10 alviceleste foi escolhido o melhor jogador da 19ª rodada do Brasileiro.







Claudinei Oliveira sempre teve muita confiança no jogador e jamais lhe tirou do time titular. O treinador elogiou a atuação da camisa 10 na partida que garantiu a classificação alviceleste para quadrangular semifinal e ressaltou que uma mudança de função pode também ter colaborado com o bom desempenho do meia.

Publicidade





"A gente mudou um pouquinho o posicionamento dele no último jogo até em razão do posicionamento do adversário, já que o Náutico adiantava bastante os dois volantes para marcar a saída de bola. Puxamos o Kadi para atrair um volante deles e colocamos o Longuine mais perto do Everton", explicou Claudinei Oliveira.





Sem tanta preocupação em marcar, Rafael Longuine jogou mais livre e próximo do gol adversário e diversas vezes apareceu dentro da área para finalizar.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: