Em São Paulo, Londrina ganha destaque em seminário com projeto de parque linear

Na sexta-feira, 13 de dezembro, o LIDE (Grupo de Líderes Empresariais) promoveu, em São Paulo, mais um Seminário LIDE Cidades.





Com o tema Desenvolvimento urbano, ambiental, municipalidade e qualidade de vida, o evento reuniu empresários e especialistas como o ex-Ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, o Secretário Executivo de Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo, Manoel Marcos Botelho, o ex-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, a professora e superintendente de Gestão Ambiental da USP, Patrícia Iglecias, e o prefeito eleito de Londrina, Tiago Amaral.

No primeiro painel, Amaral apresentou o plano que pretende tornar Londrina referência nacional em práticas sustentáveis e urbanização inclusiva, planejando a cidade como um ecossistema integrado. O projeto inclui a implantação do maior parque linear urbano da América Latina, com 1.770 hectares, integrando os quatro lagos formados pelo represamento do córrego do rio Cambé com o Parque Arthur Thomas.





Desenhado em parceria com o IPPUL e a UTFPR, o projeto terá início com o mapeamento da bacia do rio Cambé, abrangendo toda a drenagem de águas e o levantamento da biota deste ecossistema. “Esses dois movimentos permitirão identificar as áreas de maior vulnerabilidade ambiental, orientar ações de preservação e recuperação, e planejar as intervenções", explicou.

O parque abrigará o paço municipal, mirantes, novas pistas de caminhada e ciclovias. “A construção do parque linear urbano de Londrina transcende a simples criação de uma área verde; é uma intervenção estratégica que incorpora resiliência climática, reserva emergencial de água em casos de estresse hídrico, sustentabilidade ambiental, valorização econômica, bem-estar social e um atrativo turístico ímpar", destacou Amaral.









Para o prefeito eleito, o seminário foi fundamental para posicionar Londrina como uma cidade com potencial de desenvolvimento econômico. “São Paulo é o centro de negócios, e é crucial que Londrina esteja presente entre grandes empresários e prefeitos para atrair investimentos”, ressaltou.

Fundado no Brasil, em 2003, o LIDE é uma organização que reúne executivos dos mais variados setores de atuação em busca de fortalecer a livre iniciativa do desenvolvimento econômico e social, assim como a defesa dos princípios éticos de governança nas esferas pública e privada.





Presente em cinco continentes e com mais de duas dezenas de frentes de atuação, o grupo conta com unidades regionais e internacionais com o propósito de potencializar a atuação do empresariado na construção de uma sociedade ética, desenvolvida e competitiva globalmente.





