Em último concerto do ano, Orquestra Sinfônica da UEL apresenta peças de Mozart

Dezembro é o mês preferido de muitos, seja pelo gostinho de férias, das confraternizações ou do panetone. Buscando levar essa alegria e leveza ao palco, a Osuel (Orquestra Sinfônica da UEL) leva ao Cine Teatro Ouro Verde a última apresentação da Temporada 2023 nesta quinta-feira (07), às 20h30. Parucci.





Com um repertório recheado de peças de Mozart, a orquestra encerra 2023 já pensando em 2024, quando completa 40 anos de história.



Paloma Scucuglia, coordenadora da Osuel, adianta que o espetáculo vai contar com duas peças do autor austríaco Mozart, sendo que a primeira é a Sinfonia No. 29.





“[A sinfonia é] muito bonita, para cima, muito alegre e muito vibrante, que é um pouco a característica desse compositor. Tem sempre uma pulsação de vida, é muito bonito”, pontua. A segunda peça é a Sinfonia Concertante, que traz dois solistas: Jairo Chaves, que é da Osuel, na viola; e Rodrigo de Oliveira, que vem de Minas Gerais, no violino.

Chaves já foi solista de orquestras nacionais e internacionais e, entre 2003 e 2004, foi membro da Academia da Filarmônica de Berlim.





Já Oliveira, o convidado da vez, ingressou na Orquestra Filarmônica de Minas Gerais em 2010, aos 19 anos, e é vencedor dos concursos Jovens Solistas da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, em 2016, e Nacional de Jovens Solistas da Sinfônica de Goiânia, em 2017. A regência do espetáculo fica por conta do maestro titular da Osuel, Rossini Parucci.



Os ingressos estão à venda no Cine Teatro Ouro Verde nesta quarta-feira (06) das 14h às 17h e das 18h às 20h. Na quinta-feira, dia da apresentação, das 14h às 17h e das 18h até o início do concerto, às 20h30, ou até todos os lugares serem preenchidos. A entrada inteira custa R$ 40 e a meia, R$ 20.







“Tem trechos que eles conversam com a orquestra, digamos assim, tem trechos que eles conversam entre eles nos dois instrumentos”, adianta. Segundo ela, as peças são lindas e as pessoas vão gostar muito porque não é uma música “pesada”, mas sim algo leve e animado.





