Empresa de Londrina fará reforma do aterro do Igapó por R$ 1,2 milhão

Uma empresa que tem sede em Londrina venceu o edital que prevê a revitalização do Aterro do Lago Igapó, na zona sul, com proposta de R$ 1,2 milhão, cerca de R$ 100 mil a menos do que o município pretendia investir. Uma empreiteira de Bocaiúva do Sul (Região Metropolitana de Curitiba) também havia participado da licitação após ser habilitada, mas perdeu ao apresentar um valor R$ 50 mil maior que a construtora declarada vencedora.

Continua depois da publicidade PUBLICIDADE





Após a assinatura da ordem de serviço - prevista para as próximas semanas - serão seis meses de prazo para a realização das obras. Entre os trabalhos previstos estão a execução de novas calçadas, intervenções de acessibilidade, como piso tátil, mobiliário urbano com bancos, aparelhos para exercícios e brinquedos do parque infantil, além da instalação de floreiras. Também será realizada a sinalização de ciclovia.

Continua depois da publicidade





Atualmente, a área de lazer apresenta problemas em vários trechos de calçada, com a estrutura desnivelada, quebrada, com rachaduras e raízes de árvores expostas. “Já tenho mais de 70 anos e prefiro fazer caminhada no lago dois ao invés do aterro em razão dos riscos. Lá reformaram recentemente e aqui ainda não. Então, essa calçada afugenta as pessoas de mais idade e é um risco para crianças tropeçarem e cair”, analisou o administrador aposentado Raimundo Reis.





A parte de esportes também demanda de melhorias. A arquibancada, por exemplo, está com bancos faltando. “Aqui é um lugar importante para a cidade por ser uma opção para praticar esportes e se divertir ao ar livre entre amigos e família, em especial aos fins de semana, como é o meu caso. Tudo que vem para melhorar é bem-vindo. A arena de esportes precisa de obras e que tudo vire realidade logo e sem atrasos”, destacou a estudante de psicologia Andreza Bárbara.







Continue lendo na Folha de Londrina.