Empresa de tecnologia e PUCPR oferecem curso de formação para pessoas com deficiência

Em um esforço conjunto para promover e respeitar os direitos das PCDs (Pessoas com Deficiência), a TCS, em parceria com a PUCPR (Pontifícia Universidade Católica) Campus Londrina, lança um curso de formação profissional voltado para PCDs que desejam desenvolver habilidades e conhecimentos necessários para se destacarem no mercado de trabalho.





O Programa Enable – Talentos Diversos oferece uma trilha de formação composta por quatro módulos abrangendo os seguintes temas: Habilidades Socioemocionais, Rotinas Administrativas e Jurídicas, Tecnologias Aplicadas à Performance e Processos de Negócios e Serviços.

O curso, com duração de quatro semanas, será ministrado presencialmente no Campus da PUC Londrina, com aulas diárias de quatro horas.







Além de uma educação de qualidade, os participantes terão acesso a materiais de apoio, laboratórios da PUC, lanches e um certificado de conclusão.

Após a conclusão dos quatro módulos, os alunos terão a oportunidade de participar de um BootCamp, que oferecerá vagas de trabalho na TCS Londrina e inclusão no Banco de Talentos da empresa.





Essa atividade faz parte da estratégia da empresa que passa por mais inovação, diversidade e sustentabilidade para as comunidades em que está inserida.







As vagas são limitadas a 25 pessoas que possuam diferentes tipos de deficiência (física, auditiva, visual, intelectual, múltipla), com laudo médico e CID, incluindo reabilitados pelo INSS.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: