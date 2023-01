Empresa é notificada e realiza reparos na avenida Francisco Gabriel Arruda

Mais de um ano e meio após a entrega da obra, a Prefeitura de Londrina teve que notificar a empresa responsável pela nova pavimentação e sistema de drenagem da avenida Francisco Gabriel Arruda, na zona norte de Londrina.





No documento, que a reportagem teve acesso, a secretaria municipal de Obras e Pavimentação pede para que a empreiteira providencie a correção de problemas construtivos observados pelos técnicos durante vistoria realizada na semana passada.

A reportagem constatou, nesta terça-feira (24), que os reparos foram providenciados.







Os servidores da prefeitura identificaram que várias tampas de poços de visitas implantadas durante a execução das galerias de águas pluviais e pavimentação estão desniveladas, soltas e quebradas.

Em um dos pontos, por exemplo, foi necessário sinalizar com galhos e um cavalete, já que existe um buraco no lugar da estrutura de proteção.





A empresa – que tem sede em Curitiba e é a mesma que está construindo a trincheira da avenida Leste-Oeste - recebeu o pedido em caráter de urgência, segundo o município, por conta do “risco de acidentes aos veículos e aos pedestres”, além dos transtornos que estão sendo gerados “aos itinerários do transporte coletivo.”

A obra na via abrangeu o trecho da rotatória da avenida das Nações até o cruzamento com a Saul Elkind e custou R$ 5 milhões, com recursos provenientes de financiamento por meio do programa Pró-Transporte, além de contrapartida do município.





As intervenções começaram em 2019 e foram concluídas, depois de quatro aditivos de prazo, em agosto de 2020.





