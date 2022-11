Empresa tem até quarta para instalar catracas na passarela do Igapó

A Ativa Atacado, empresa contratada pela Prefeitura de Londrina para instalar parte da decoração natalina no município, tem prazo até esta quarta-feira (16) para providenciar as catracas para controle de acesso à estrutura montada sobre o Lago Igapó 2 (região central). Os equipamentos foram uma nova exigência do Corpo de Bombeiros, durante reunião com representantes da empresa, realizada na última segunda-feira (14).





Inauguração da decoração de Natal de Londrina é adiada após vistoria dos Bombeiros

A passarela iluminada que avança pelas águas do Igapó e leva os visitantes até uma grande árvore de Natal é a principal atração do Natal de Londrina 2022, idealizado pela Codel (Instituto de Desenvolvimento de Londrina). A construção da estrutura foi concluída no final de outubro e deveria ter sido inaugurada no dia 10 de novembro, mas o Corpo de Bombeiros solicitou adequações para aumentar a segurança.





O projeto inicial havia sido aprovado pela Marinha, mas após ser executado, não passou pelo crivo dos bombeiros. Entre as alterações, os guarda-corpos ganharam reforço, foi feita a instalação de placas de sinalização, além de boias e extintores de incêndio. A expectativa era de que a passarela pudesse ser liberada para visitação no início desta semana, mas os bombeiros apresentaram uma nova exigência: a instalação das catracas.





Segundo o gestor de patrimônio da Ativa Atacado, Wagner Basseto, o controle de acesso será instalado nesta quarta-feira e a expectativa é de que a decoração possa ser inaugurada à noite. Antes da liberação, no entanto, uma nova vistoria deverá ser feita pelos bombeiros. “Temos até quarta-feira para instalar as catracas e estamos esperançosos que a passarela possa ser inaugurada no mesmo dia”, disse ele.







