Empresário londrinense reclama de corte de árvores às margens do Lago Igapó

O empresário Walid Kauss há anos vem reflorestando as margens do Lago Igapó, mas, na última quarta-feira (8), ao sair para caminhar nas redondezas, se deparou com um cenário de tristeza: as árvores sendo cortadas e os troncos caídos no chão. "Sem nenhuma explicação", conta. Segundo ele, que diz já ter plantado mais de 10 mil árvores na região, a ação foi da prefeitura de Londrina.





Dentre as árvores cortadas, está um jequitibá de 15 anos. A espécie, que pode atingir até 50 metros de altura, é nativa e uma das mais antigas do Brasil. "Uma planta como essa é uma multiplicação da vida, ali crescem insetos, colmeias, centenas e centenas de outros tipos de vida", defende.

Publicidade

Publicidade





Inconformado, Kauss tentou entrar em contato com as autoridades, mas não obteve retorno. "A gente liga lá na Sema (Secretaria Municipal de Meio Ambiente), não responde, então eu vou representar na Promotoria do Meio Ambiente e no IAP (Instituto Ambiental do Paraná)", diz. Agora, ele espera que, com a denúncia, as medidas cabíveis sejam tomadas.





Procurada pela reportagem da FOLHA, a Sema informou que fez os cortes de árvores que estão em desacordo com o Plano Diretor e que oferecem riscos aos transeuntes.





*Com supervisão de Adriana De Cunto, chefe de Redação