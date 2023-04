Encontro de Fãs Star Wars de Londrina está confirmado para maio com show da Banda DarkSide

O EFSW (Encontro de Fãs de Star Wars de Londrina) está de volta para sua quinta edição. No dia 13 de maio, os admiradores da saga criada por George Lucas se reunirão no Espaço Villa Rica (Rua Piauí, 211 - Centro), das 10:00 às 20:00, para aproveitar uma série de programações.

O evento contará com oficinas de DIY (Do It Yourself), combates com sabre de luz, flash day de tattoo, jogatina grátis do game Star Wars: Jedi Survivor, loja oficial do evento e lojistas vendendo itens de Star Wars. Entre os convidados já confirmados, estão o criador de conteúdos O Mandaloriano (dono do Canal do Mando no YouTube e do perfil Star War Memes no Instagram), e a Banda DarkSide, grupo londrinense que carrega a temática de Star Wars em algumas apresentações.