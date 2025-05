Encontros Folha: como usar Inteligência artificial no campo é o grande X da questão

O Centro de Convenções do Aurora Shopping estava lotado na noite de terça-feira (27), para a 23ª edição do Encontros Folha, promovido pelo Grupo Folha, que abordou a Inteligência Artificial no Agro. O evento foi mediado pelo economista José Luis Dalto, professor da UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná) e teve como painelistas Alex Canziani, secretário da Inovação e Inteligência Artificial do Paraná; Daniel Bonete Ricardo, coordenador de Inovação e Inteligência Artificial da Coamo Agroindustrial Cooperativa; e Daniel Kaster, diretor científico do Centro de Inteligência Artificial no Agro da UEL (Universidade Estadual de Londrina).





O CEO do Grupo Folha de Londrina, Nicolás Mejía, afirmou que a inteligência artificial é um tema que já está transformando o futuro do campo e enfatizou a importância do Encontros Folha dar visibilidade para o debate do assunto. “Vemos como o Encontros vem crescendo e ampliando seu alcance. Hoje é um grande movimento que busca o desenvolvimento do Paraná, através do debate da inovação”, disse Mejía.





Um evento disruptivo, com debates estratégicos. Foi assim que o prefeito Tiago Amaral descreveu o 23º Encontros Folha. “Não é um tema qualquer. É um tema que pode ser a grande tendência de rápida transformação econômica de Londrina. O uso da IA é uma das maiores revoluções da humanidade e estamos no início da tecnologia”, disse o prefeito.





O gerente regional do Sebrae, Rubens Negrão, ressaltou a importância do Grupo Folha para a sociedade. “O Grupo Folha desenvolve um papel fundamental na nossa sociedade. Além de levar informação e conhecimento, também forma opinião e ajuda na tomada de decisão no nosso dia a dia”, afirmou.





Segundo Negrão, agora é um momento propício para a realização de eventos de inovação. O Sebrae submeteu 14 projetos ao edital da Fundação Araucária para a realização de eventos de inovação, com o objetivo de tornar essas iniciativas mais acessíveis. A intenção do órgão é levar a inovação para toda a cadeia produtiva, principalmente as pequenas propriedades rurais. “A nossa cidade respira agro e isso impacta também na nossa cadeia de valor, em diversos setores, assim como no setor de tecnologia”, afirmou o gerente regional.





A inteligência artificial e o agronegócio estão no foco do governo do Estado. A Fundação Araucária, em conjunto com a Seti (Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná) e a Secretaria de Inovação e Inteligência Artificial do Paraná, vem trabalhando neste sentido. “Temos falado muito da importância de você colocar o que você faz para fora. A inteligência artificial no agro é um dos focos que a gente pensa e desenvolve na região”, ressaltou Cristianne Cordeiro, assessora de relações institucionais e inovação da Fundação Araucária.





REFERÊNCIA EM IA





O ranking Bright Cities, ferramenta que avalia e classifica cidades brasileiras com base em indicadores de inovação e sustentabilidade, coloca o Paraná como um dos mais inovadores em 2023 e 2024 e, de acordo com o secretário da Inovação e Inteligência Artifical do Paraná, Alex Canziani, a intenção do governo é que o Estado seja, até 2030, referência nacional e internacional em Inteligência artificial.





Será feito um amplo programa de capacitação para o uso da inteligência artificial. O Estado também vem investindo em conectividade rural e fechou parcerias com a empresas de telefonia para ampliação das torres para que todas as regiões tenham acesso digital. O secretário, citou, ainda uma cooperação com o Japão para o desenvolvimento de uma plataforma para a agricultura familiar.





O diretor científico do Centro de Inteligência Artificial no Agro da UEL (Universidade Estadual de Londrina), Daniel Kaster, afirmou que o agro tem se beneficiado da inteligência artificial, mas que tem muito a caminhar. “Ela está germinando”, enfatizou. “É fácil falar de IA, mas é difícil fazer IA”, afirmou Kaster.





Hoje, a visão computacional tem sido a maior aplicação da IA no campo, como no monitoramento de doenças e aplicação de sementes. Mas também é aplicado em modelos preditivos simples, tarefas de mecanização e sistemas integrados. O Centro de Inteligência Artificial no Agro vem desenvolvendo diversos projetos na área.





“A inteligência artificial é uma aliada estratégica do agronegócio”, ressaltou Daniel Bonete Ricardo, coordenador de Inovação e Inteligência Artificial da Coamo Agroindustrial Cooperativa. Em sua fala, ele enfatizou o papel das cooperativas na democratização da tecnologia no campo.





A Coamo criou uma área especializada, a Coordenação de Inovação e Inteligência Artificial. “Dentro da cooperativa contamos com seis especialistas de dados e inteligência artificial. Esses profissionais, exceto uma pessoa, vieram do hub de IA de Londrina”, disse Ricardo.





De acordo com ele, ao entrar no universo da IA, há alguns desafios a serem superados como, por exemplo, a infraestrutura tecnológica e ter pessoas capacitadas. “Quando há uma mudança de paradigma é preciso uma mudança cultural nas pessoas”, afirmou o coordenador. Além de desafios de governança e segurança de informação e de integração com outras tecnologias.





